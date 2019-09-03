Не вірте рекламі: дієтолог розповіла, що не варто вживати на сніданок

Багато дієтологів відзначають, що сніданок - дуже важливий прийом їжі. І якщо ви хочете схуднути і стежите за своїм здоров'ям, потрібно звертати увагу на те, що саме ви вживаєте в їжу вранці. При цьому, зазначає дієтолог Світлана Конакова, не варто сліпо довіряти рекламі, адже багато продуктів, які подають як корисні, насправді такими не є.

Вона перерахувала варіанти сніданку, який точно не буде на користь вашій фігурі і здоров'ю в цілому.

Пакетовані соки.

В телевізорі вас переконують, що ранок повинен починатися зі склянки соку, правда забувають уточнити, що корисного в упаковці є тільки назва. Суміш концентрованого фруктового пюре, крохмалю і цукру в кількості, що перевищує добову норму, - бомба з калоріями.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Каші швидкого приготування - це порожні швидкі калорії, та ще і з цукром.

Пластівці і мюслі.

Той же цукор і крохмаль, тільки у вигляді яких-небудь кульок або синтетичних субстанцій з цукатами.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Йогурти з наповнювачем.

Склад такого продукту не самий корисний. Крім закваски присутні барвники, ароматизатори, жири та консерванти. Корисно? Навряд чи.

Сирки в глазурі.

Відкрию секрет - в основі виробництва сирків зовсім не сир, як ви могли б подумати, а все той же цукор, рослинні жири і ароматизатори. Швидше - це десерт, який і зовсім варто виключити разом з тортами з раціону.

Чіпси, шоколадні пасти, фастфуд, ну і звичайно ж улюблений бутерброд з ковбасою - чемпіони з марності. Коментарі, як то кажуть, зайві.



Ілюстративне фото (pexels.com)

"Висновок: не вірте рекламі. На жаль, корисність багатьох продуктів не відповідає дійсності. І ми в підсумку, з'ївши на сніданок те, що є сумнівним, отримуємо проблеми з ШКТ, підшлункової залозою і занепад сил", - підсумувала експерт.

Вона закликала не лінуватися готувати для себе корисні страви, які дадуть вашому організму не тільки відчуття насичення, але і дозволять бути активними і здоровими.

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