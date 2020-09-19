Не ведіться на маркетинг: дієтолог чесно розповіла, яку олію краще вибрати

Яке у вас вдома масло? Найчастіше можна почути 2 відповіді: оливкова і соняшникова олія (яке чомусь у нас називають рослинна, об'єднуючи туди всі групи масел). А яке масло все-таки краще? І на чому смажити? На це питання у своєму instagram-акаунті відповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

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Насправді в корені неправильно вибирати якусь одну найкращу олію і вживати її. Ми ж не вибираємо з вами 1 кращий 1 фрукт або овоч. Тут, як і скрізь, важливо різноманітність!

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В нашому раціоні допустиме споживання всіх жирів. Але більшу частину мають становити ненасичені жири, вони містяться в більшості рослинних олій: кунжутна, лляна, оливкова, гарбузова і тд.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Насичені жири, такі як тваринний жир, вершкове масло, кокосове масло - повинні споживатися більш помірно.

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Які є правила?

Для вживання в свіжому вигляді підходять будь-які нерафіновані олії

Для смаження/запікання підходить рафінована олія, але так як з-за обробки більшість користі цього масла втрачається, його не рекомендується перегрівати і не нагрівати повторно.

Для запікання, тушкування і смаження підходять: оливкова і соняшникова олія, вершкове масло, кукурудзяна, ріпакова, арахісова, масло виноградних кісточок, кокосове, масло авокадо.

Купуйте олії в темних скляних пляшках, ріпакову краще зберігати в холодильнику.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Висновки: Немає масла краще або гірше, вибирайте, що вам подобається

Добре мати вдома 2 нерафінованих олії та 1 рафінована для готування.

Не треба боятися вершкового масла, воно теж має місце бути.

Не ведіться на маркетинг, якщо немає можливості купувати олію авокадо, підійде і соняшникова і кукурудзяна.

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