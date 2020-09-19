Не ведіться на маркетинг: дієтолог чесно розповіла, яку олію краще вибрати

Експерт розповіла, якій олії краще віддати перевагу
Яке у вас вдома масло? Найчастіше можна почути 2 відповіді: оливкова і соняшникова олія (яке чомусь у нас називають рослинна, об'єднуючи туди всі групи масел). А яке масло все-таки краще? І на чому смажити? На це питання у своєму instagram-акаунті відповіла дієтолог Альбіна Комісарова.
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Насправді в корені неправильно вибирати якусь одну найкращу олію і вживати її. Ми ж не вибираємо з вами 1 кращий 1 фрукт або овоч. Тут, як і скрізь, важливо різноманітність!
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В нашому раціоні допустиме споживання всіх жирів. Але більшу частину мають становити ненасичені жири, вони містяться в більшості рослинних олій: кунжутна, лляна, оливкова, гарбузова і тд.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Насичені жири, такі як тваринний жир, вершкове масло, кокосове масло - повинні споживатися більш помірно.
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Які є правила?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Висновки: Немає масла краще або гірше, вибирайте, що вам подобається
Добре мати вдома 2 нерафінованих олії та 1 рафінована для готування.
Не треба боятися вершкового масла, воно теж має місце бути.
Не ведіться на маркетинг, якщо немає можливості купувати олію авокадо, підійде і соняшникова і кукурудзяна.
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