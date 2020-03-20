Що їсти ввечері тим, котрі худнуть: дієтолог запропонувала корисні та легкі варіанти

Багато бажаючих знизити вагу часто стикаються з тим, що ввечері хочеться їсти. Жорстка заборона часто закінчується зривом. Тому краще дозволити собі невеличку вечерю. Нутриціолог-дієтолог Олена Кален, яка раніше назвала продукти, що провокують голод, на своїй сторінці в Instagram дала кілька порад, які зроблять вашу вечерю більш корисною і легкою.

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Основна порада — вечеря не повинна бути надто щільною, інакше буде важко заснути і важко прокинутися зранку. Бажано приймати їжу за 3-4 години до сну.

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Щоб не переборщувати з об'ємом їжі, візьміть за правило їсти ввечері тільки з маленької тарілки. Це психологічна пастка, яка допомагає з'їсти менше.

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В якості легкого перекусу експерт рекомендує:

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Свіжі та тушковані овочі. Легкий салат з селери, томатів, огірків і капусти допоможе втамувати голод і не зашкодить фігурі. Овочі перетравлюються за 30-40 хвилин і не створюють тяжкості в шлунку.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)

Молочні продукти. Кефір, нежирний сир і ряжанка також швидко засвоюються, містять білок і кальцій і благотворно впливають на роботу ШЛУНКОВО-кишкового тракту.

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Яйця. На випадок "предночного" забігу до холодильника варто відварити яйця заздалегідь або приготувати омлет. Якщо їх порізати, змішати з селерою та іншими овочами, вийде смачне і низькокалорійне блюдо.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

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Нежирну рибу. Організм засвоює морепродукти швидше, ніж свинину чи яловичину. На перетравлення риби в середньому сягає 45-60 хвилин.

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Курку або індичку. Буває, що для втамування голоду склянки кефіру буває недостатньо. Особливо, коли весь день ви провели на ногах і тілу потрібні сили на відновлення. В такому разі можна зробити сендвіч з хлібців, курки або індички. В м'ясі птиці міститься велика кількість білка і вітамінів. Його краще запекти або приготувати на пару.



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Ілюстративне фото (unsplash.com)

Нежирний сир. Наприклад, Адигейський сир, бринза або сир моцарелла. В сирі міститься казеїн, який швидко втамовує голод, а також благотворно впливає на швидкість метаболічних процесів.

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