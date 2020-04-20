Як вечеряти правильно: нутриціолог вказала на важливі нюанси

Чи можна повечеряти так, щоб було смачно, ситно і різноманітно і при цьому не калорійно? Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, запевнила у своєму Instagram, що це цілком можливо, якщо знати деякі нюанси.

Експерт розповіла, на що звернути увагу, щоб вечеряти правильно і не поправлятися.

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Не можна їсти мало

На вечерю припадає 25% калорійності раціону. При 1500 ккал в добу, вечеря дорівнює 300-350 ккал. Тому склянка кефіру з яблуком тільки розохотять ваш апетит.

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Прості гарніри

Увечері обмін речовин сповільнюється - готується до сну. Організму вже не потрібно стільки енергії, як вранці. Тому всі продукти, що містять прості вуглеводи, краще виключити ввечері. Вони швидко викликають напади голоду, через підйом цукру в крові.

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Ввечері виключаємо: м'які макарони, картоплю, білий рис, звичайний хліб.

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Замінюємо: на квасолю, гречку, сочевицю, нут, булгур, макарони ТСВ. Звичайний хліб на хліб з цільнозернового борошна.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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Смажене

Смаження збільшує калорійність, знижує засвоюваність білка, який надає нам тривалу ситість.

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Ввечері виключаємо: смажене м'ясо, смажені овочі, яйця, рибу.

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Замінюємо: на тушковані, запечені в духовці, приготовані в мультиварці, на грилі або в пакет для запікання або в фользі.

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Дуже жирне

Якщо ви не вважаєте калорії, то з жирами варто бути обережніше. 1 гр. жиру відразу дає 9 ккал на відміну від білків або вуглеводів - 4 ккал.

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Виключаємо: сосиски, ковбаси, сири, сало, свинину.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Замінюємо: на 1ст. л рослинного масла, нежирний сир, яйця, м'ясо курки, кроля, індика.

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Солодке і випічка

Про калорійність і шкідливість цукру, пшеничного борошна в/с, думаю всі добре знаєте. Однак, правильні десерти з використанням сахзамов відмінно підійдуть.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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