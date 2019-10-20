Втома і переїдання: дієтолог дала детальну інструкцію тим, хто худне

Часто втома на роботі, відрядження, переїзди, перельоти або звичайний завал здатні не тільки вибити зі звичного ритму, але й істотно вплинути на графік харчування. Що робити в форс-мажорних ситуаціях і як вчинити правильно тим, хто худне, розповіла в Instagram дієтолог Ольга Усенко, яка озвучила 5 безкоштовних і легких способів скинути зайві кіло.

Сон менше норми, весь день на ногах, ненормований режим може вилитися в перекуси на ходу тим, що попадеться під руку, харчовими зривами, пропуском прийому їжі і заїданням стресу. Організму катастрофічно потрібна енергія, тому так важливо правильно організувати харчування в "польових умовах".

В дні складних переїздів і перельотів потрібно пам'ятати:

п'ємо багато води

все одно буде набряклість і затримка води в організмі, як реакція на зовнішні подразники

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

дайте собі 2-3 дні на відновлення

виспіться

режим повернетеся протягом 48 годин

не зважуйтеся

Коли організм втомився, переїдати - це нормальний стан. Просто потрібно розуміти, що ви будете переїдати. Погано не саме переїдання у разовому варіанті, погано зловживати продуктами, які погіршать і без того не надо хороше самопочуття.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Які продукти потрібно вживати в момент втоми:

печиво, цукерки

ковбаси і сосиски

шоколад неправильний

піцу, гамбургери і фаст фуд

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

соуси незрозуміло з чого

десерти з цукром і торти

ніяких напівфабрикатів і млинчиків

тіста уникаємо

А ось всі правильні продукти, незважаючи ні на що, ми можемо їсти. Але через день доведеться все одно відновлювати режим.

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