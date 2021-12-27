Вживайте всього три простих продукти: нутриціолог розповіла, де брати кальцій

Хрупкі кістки, недолік кальцію, ламке волосся – хто б міг подумати, що причиною може бути кишечник! "Як так?",- подумає хтось.
Нутриціолог і дієтолог Анна Гоголєва у своєму Instagram розповіла, що клієнти часто скаржаться, що їм нічого не допомагає, навіть правильне харчування і вітаміни, волосся все одно тьмяне, а нігті ламаються...
Причина може бути не в тому, що кальцій не надходить у ваш організм, він може не засвоюватися.
Найважливіші фактори, які впливають саме на засвоєння кальцію
У цьому пункті зазвичай і полягає корінь зла, бо люди, які не стежать за харчування і "забивають", "зашлаковують" свій кишечник, частіше страждають такими захворюваннями: остеопорозом, алергічними реакціями, а також дерматитами і псоріазом!
"У цьому мені допомагає касторове масло, яке є самим універсальним і безпечним очищаючим засобом, його використовували століттями і його ефективність 100%. До того ж, це масло можна давати навіть діткам!", – зізналася нутриціолог.
"Порада особисто від мене, повірте, за свої більш ніж 10 років практичної роботи з людьми я точно знаю, органіка – найкраще. Тож якщо ви хочете підвищити рівень натурального кальцію в організмі, вживайте регулярно ці продукти-рекордсмени за вмістом кальцію:
Недолік кальцію заробити дуже складно, адже навіть із зеленим салатом ми отримуємо кальцій", - додала Анна.
А ті, хто звик вважати, що без молочних продуктів кальцію не дістати, нутриціолог нагадала: при тривалому і частому вживанні кислотних, а не лужних продуктів (до яких, до речі, відноситься і коров'яче молоко і кисломолочні продукти з нього) тільки окислюють організм і примушують його втрачати кальцій заради олужнення організму.
Раніше нутриціолог розповіла, що найкраще їсти на обід, олужує організм.