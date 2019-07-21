Що вживати у спеку: дієтолог склала перелік продуктів

Коли на вулиці спекотно, а стовпчик термометра невпинно повзе вгору, в нашому організмі відбуваються зміни, пов'язані з процесами терморегуляції. В такий період хочеться пити більше рідини, щоб допомогти організму «охолонути», а на столі з'являються продукти, що допомагають втамувати спрагу. Яким з них віддати перевагу? На це запитання на сторінці в Instagram відповіла професійний дієтолог Світлана Фус.

Ідеальною їжею в спеку будуть кавуни і дині, вони втамовують спрагу краще, ніж будь-які "дієтичні" напої з підсолоджувачами. До того ж, ці продукти на 90-95% складаються з води, тому допомагають підтримувати водний баланс в організмі.

Відчутний охолоджуючий ефект роблять і всі листові овочі. Особливо корисні в спеку темно-зелені, салати з легкою гіркуватістю, а також петрушка і мангольд. Не варто забувати, що овочі та фрукти - відмінний джерело калію, який допомагає регулювати втрату рідини організмом через посилене потовиділення, що особливо актуально в теплу пору року.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Краще вживати в їжу цілі фрукти, а не робити з них фреші і соки. Якщо хочеться їх випити, то віддайте перевагу смузі, зберігши клітковину, вітаміни і мінерали, які йдуть з макухою.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт підкреслила, що більшість сирих овочів також містить високий відсоток води, тому їх необхідно їсти щоб уникнути зневоднення. Влітку обов'язково включіть в меню листовий салат, огірки, селеру, помідори.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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