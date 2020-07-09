Як вживати більше овочів і фруктів в день: дієві хитрощі від дієтолога

Фрукти і овочі – обов'язковий елемент здорового раціону. Влітку включити їх в меню в різному вигляді простіше простого, тому слід скористатися такою можливістю і не забути зробити заготовки на зиму, а заодно обзавестися корисною звичкою – з'їдати 5 овочів і фруктів в день. Про те, як це найпростіше зробити розповіла на сторінці в instagram дієтолог Анна Мелєхіна.

Варто розвинути корисну звичку вживати 5 овочів і фруктів в день. Чому ця рекомендація є у всіх дієтологічних асоціаціях?

овочі та фрукти містять вітаміни, антиоксиданти, мінерали, харчові волокна і воду

це самі низькокалорійні групи продуктів

вони створюють великий объеем і допомагають формувати почуття насичення

овочі і фрукти створюють колірне і смакове різноманітність раціону.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що таке 5 порцій? Це 5 ваших кулаків! Як це зробити:

створіть для себе правило "овочі та/або фрукт в кожен приеем їжі"

приготуйте фруктову тарілку і поставте її на чільне місце

зберігайте помідори у відкритому доступі при кімнатній температурі, так вони дозрівають і стають ще смачнішими

плануйте обід і вечерю, починаючи з овочевого страви (салат, овочі на грилі, тушковані овочі, овочевий суп)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

беріть овочі і фрукти з собою на перекус (морква, огірки, помідори черрі, селера, яблука, груші, персики, банани і тд.)

готуйте нову овочеву страву пару раз на місяць

купуйте сезонні овочі і фрукти, коли це можливо

робіть овочі і фрукти для себе смачними.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла про особливу японській дієті довгожителів.