Як вживати більше овочів і фруктів в день: дієві хитрощі від дієтолога

Експерт розповіла, як легко привчити себе вживати більше овочів і фруктів
Фрукти і овочі – обов'язковий елемент здорового раціону. Влітку включити їх в меню в різному вигляді простіше простого, тому слід скористатися такою можливістю і не забути зробити заготовки на зиму, а заодно обзавестися корисною звичкою – з'їдати 5 овочів і фруктів в день. Про те, як це найпростіше зробити розповіла на сторінці в instagram дієтолог Анна Мелєхіна.
Варто розвинути корисну звичку вживати 5 овочів і фруктів в день. Чому ця рекомендація є у всіх дієтологічних асоціаціях?
- овочі та фрукти містять вітаміни, антиоксиданти, мінерали, харчові волокна і воду
- це самі низькокалорійні групи продуктів
- вони створюють великий объеем і допомагають формувати почуття насичення
- овочі і фрукти створюють колірне і смакове різноманітність раціону.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що таке 5 порцій? Це 5 ваших кулаків! Як це зробити:
- створіть для себе правило "овочі та/або фрукт в кожен приеем їжі"
- приготуйте фруктову тарілку і поставте її на чільне місце
- зберігайте помідори у відкритому доступі при кімнатній температурі, так вони дозрівають і стають ще смачнішими
- плануйте обід і вечерю, починаючи з овочевого страви (салат, овочі на грилі, тушковані овочі, овочевий суп)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- беріть овочі і фрукти з собою на перекус (морква, огірки, помідори черрі, селера, яблука, груші, персики, банани і тд.)
- готуйте нову овочеву страву пару раз на місяць
- купуйте сезонні овочі і фрукти, коли це можливо
- робіть овочі і фрукти для себе смачними.
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