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Поліпшить стан шкіри і зір: дієтолог назвала цінний звичний продукт і навчила його смачно готувати

Автор: Ольвія Агаркова

Експерт розповіла про користь доступної кожному моркви

У нас під носом у доступності просто заритий вітамінний діамант – це всім добре знайома і звична морква, яку ми часто недооцінюємо. А даремно! Чому варто включити цей овоч у раціон і як урізноманітнити страви з них розповіла дієтолог Єва Шишова.

І переоцінити її реально складно, тому що достоїнств цей овоч має безліч:

  • це просто криниця наикрутейших вітамінів (A, K, C, E, B) і мінералів (K, Na, Mg, S, Ca, Fe, P)
  • влітку ідеально підходить дівчатам для отримання засмаги, так як виробляє меланін.
  • прекрасна альтернатива солодкого
  • є природним постачальником клітковини, здатним очищати організм (до речі, хороший засіб від запорів
  • якщо ваша дитина погано чистить зубки - погризти морквину буде дуже корисно

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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Регулярне вживання моркви безсумнівно підтримує здоров'я:

  • знижує уразливість до онкологічних захворювань
  • захищає від каменів у сечовивідних шляхах і катаракти
  • спонукає людину до довголіття
  • покращує стану при діабеті і серцевих захворюваннях
  • покращує зір і оздоровлює шкіру зсередини

Як смачно приготувати моркву:

  • на грилі
  • варееная/смажена
  • запечеенная в духовці
  • у сирому вигляді. Солодка, молода, свіжа морква з грядки, що може бути краще?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Страв з моркви можна також приготувати безліч:

  • морквяні чіпси
  • салат з моркви і яблук
  • морквяно-кабачкові оладки
  • морквяний пиріг

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла про особливості харчування жінок після 45 років.

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