Поліпшить стан шкіри і зір: дієтолог назвала цінний звичний продукт і навчила його смачно готувати

Експерт розповіла про користь доступної кожному моркви
У нас під носом у доступності просто заритий вітамінний діамант – це всім добре знайома і звична морква, яку ми часто недооцінюємо. А даремно! Чому варто включити цей овоч у раціон і як урізноманітнити страви з них розповіла дієтолог Єва Шишова.
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І переоцінити її реально складно, тому що достоїнств цей овоч має безліч:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
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Регулярне вживання моркви безсумнівно підтримує здоров'я:
Як смачно приготувати моркву:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Страв з моркви можна також приготувати безліч:
Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла про особливості харчування жінок після 45 років.