Покращують імунітет і обмін речовин: дієтолог розкрила всю правду про гриби

Експерт назвала корисні властивості різних видів грибів
Літо і осінь вважаються періодом збору грибів – їх можна побачити на ринках, у магазинах або відправитися самому збирати власний "улов". Дієтолог Єва Шишова розповіла про корисні властивості різних грибів і застерегла від небажаних наслідків їх вживання.
Гриби мають збалансований для людини склад: білки, жири, вуглеводи та вітаміни, а так само цілих 18 корисних амінокислот.
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Білі гриби корисні для серця, обміну речовин, покращення імунітету, вироблення гормонів, а так само пігменту меланіну в шкірі. В них містяться мікроелементи (K, Cu, S, P, Mn), які насичують організм і сприяють його злагодженій роботі.
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Боровики містять алкалоїд герценин. Він дає лікувальний ефект при стенокардії, туберкульозі, зниженні загального тонусу.
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Дощовик у народній медицині застосовують як кровоспинний засіб при лікуванні нирок.
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В печерицях виявлені антибіотики з широким спектром дії.
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Лисички є природним антибіотиком завдяки вмісту в них величезних доз вітаміну А і B, селену і цинку. Так само лисички дуже корисні при цукровому діабеті.
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Грузді використовують при сечокам'яній хворобі як сечогінний засіб.
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Незважаючи на користь, гриби мають ряд протипоказань. І розмова про отруйні сорти грибів, а про можливі шкідливі властивості їстівних і корисних.
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Гриби можуть стати причиною серйозного харчового отруєння. Тому їх краще купувати в магазинах, де шанс натрапити на несвіжий або отруйний гриб набагато менше.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Часте вживання грибів може призвести до хвороб шлунково-кишкового тракту. Це пов'язано з тим, що в грибах міститься білок хітин, який практично не перетравлюється нашої травної системою. Саме його надлишок може призвести до гастриту та інших більш серйозних проблем.
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Не рекомендується вживати гриби:
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