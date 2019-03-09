Покращує стан волосся і шкіри: дієтолог озвучила бюджетний продукт для краси і здоров'я

Експерт перерахувала переваги всім добре знайомої страви

Профессиональный диетолог Светлана Фус утверждает, что обычная квашеная капуста – это просто кладезь ценных веществ для цветущего внешнего вида. Ранее она рассказала о пользе этого блюда для похудения и решила продолжить тему, описав в Instagram, как этот овощь влияет на состояние кожи, волос и внутренних органов.

Специалист отметила, что молочная кислота, входящая в состав продукты, не только нормализует работу ЖКТ, но и способствует повышению иммунитета.

"Молочная кислота и клетчатка квашеной капусты улучшают микрофлору и помогают восстановить здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике, таким образом нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Это важно для поддержания нормальной работы иммунной системы", - отметила Фус.

Кроме того, белокачанная капуста богата ценными минералами: кальцием, магнием, железом, калием.

"Стоит вспомнить об относительно высоком содержании серы - элемента, который положительно влияет на внешний вид волос, кожи и ногтей. Исследования показали, что изотиоцианаты, образованные в процессе ферментации капусты, помогают снизить риск развития новообразований", - пояснила диетолог.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперт подчеркнула, что высокое содержание в капусте фитостеролов способствует уменьшению концентрации холестерина и улучшению его выведения из организма.

"Квашеные продукты не нужно путать с маринованными, которые готовят с добавлением уксуса и пастеризуют. При таком приготовлении они теряют свою пользу. Если соленая капуста готова уже через 3 дня, то для приготовления квашеной потребуется не меньше недели. И через неделю это уже совсем другой полезный ферментированный продукт, здоровая пища! К тому же, низкокалорийная", - прокомментировала Светлана.

По словам специалиста, нужно помнить, что этот продукт можно употреблять далеко не всем. Так, осторожными следует быть людям с повышенной кислотностью, страдающим панкреатитом, обострением гастрита или язвы желудка.

"Содержание клетчатки и серы в квашеной капусте приводит к повышенному газообразованию, также может ухудшить состояние людей с хроническими колитами. Из-за солености она вредна при почечной недостаточности и повышенном артериальном давлении", - предостерегла она.

Фус заявила, что квашеные блюда содержат много соли, поэтому употреблять их в большом количестве не стоит. Они должны составлять около трети от дневного количества овощей, что примерно равно половине стакана (60-120 гр) квашеных овощей 1 раз в день. Лучше употреблять блюдо в первой половине дня и на обед.

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