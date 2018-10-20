"Покращує когнітивну функцію мозку": дієтологи виявили несподівану користь насіння соняшнику

Фото: (pixabay.com)

Порція насіння містить близько 6 грамів білка і 2,5 грами клітковини

В Україні особливу популярність має насіння соняшнику. Воно вживається в якості закуски або як "антистрес", коли хочеться щось пожувати. Але не багато хто знає, яку користь для організму воно представляє. Дієтологи назвали несподівані властивості насіння соняшнику, передає Time.

Насіння соняшнику багате поживними речовинами. Одна порція насіння соняшнику дорівнює 4 столовим ложкам або ¼ склянки. Воно має велику кількість моно - і поліненасичених жирів, які в свою чергу сприятливо впливають на здоров'я серця і знижує ризик серцево-судинних захворювань. Таку думку висловила дієтолог Алісса Рамсі.

Порція насіння містить близько 6 грамів білка і 2,5 грами клітковини.

"Жир, клітковина та білок грають важливу роль в ситості, відчутті повноти", - говорить Рамсі.

Фото: (time.com)

Насіння також насичене вітамінами і мінералами, включаючи вітамін Е (який володіє сильними протизапальними властивостями і може зменшити ризик серцево-судинних захворювань), фолієву кислоту (важлива для синтезу ДНК), фосфор (основа кісткової системи), селен (антиоксидант, який захищає від пошкодження клітин), марганець (допомагає в побудові кісток), мідь (допомагає підтримувати здоров'я серця та імунної системи), вітамін В6 (покращує когнітивну функцію мозку) і цинк (важливий для обміну речовин та імунної функції), каже дієтолог Максін Енг.

Насіння соняшнику особливо багате магнієм, мінерал бере участь у більш ніж 300 різних функціях організму.

"Магній може знизити кров'яний тиск, поліпшити контроль цукру в крові і зменшити ризик серцево-судинних захворювань. Це також життєво важливий компонент, який допомагає регулювати нервову і м'язову функцію", - каже дієтолог Брайан Сент-П'єр.

"Насіння соняшника найбільш багате вітамінами і мінералами, у порівнянні з іншими видами насіння", — каже каже Брайан Сент-П'єр.

Насіння соняшнику також має високу концентрацію фітостеролів, рослинних молекул, які важливі для зниження холестерину і зміцнення здоров'я серця, вважає Максін Енг.

До речі ми писали про те, що лікар розвінчав поширені міфи про боротьбу з застудами.

Раніше ми розповідали, які фрукти і овочі захистять від застуди.

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, чому важливо їсти продукти зеленого кольору.

Відео: (video.rbc.ua)