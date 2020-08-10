Як зміцнити імунітет: корисний чек-лист від дієтолога

На 70% імунітету залежить від здоров'я кишечника і, відповідно, від правильного харчування. Тому цілком можливо зміцнити його, якщо дотримуватися деяких порад експертів. Дієтолог Крістіна Шереметьєва склала корисний чек-лист з порадами, які допоможуть не заплутатися в міфах і підняти ваш імунітет.

⠀

Як зміцнити імунітет:

⠀

Життя без зайвої ваги.

Нагадаю ще раз: те, що ви заявляєте, що впораєтеся самі, не означає, що так воно і буде. Часто перемогти зайву вагу без шкоди для здоров'я і психіки з довгостроковим результатом самостійно мало кому вдається, так що якщо не можете схуднути самостійно, краще звернутися до фахівця. Загалом, зайвий жир – це зло! І це факт.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Мікрофлора кишечника.

Перший бар'єр на шляху всіх шкідливих мікроорганізмів. Для початку потрібно почистити кишечник, відновити мікрофлору, а потім підтримувати. У кишечнику знаходиться 70% всієї лімфоїдної тканини, і мільйони корисних бактерій захисників. Він повинен працювати завжди ідеально, тоді ми будемо в безпеці.

⠀

Ні простим вуглеводам і цукрам.

Вони провокують викид інсуліну, що посилює запальний фактор. Імунній системі доводиться постійно напружуватися, щоб тримати цей фактор «в узді». У результаті знижується її функція, вона просто «втомлюється» від постійно не потрібного навантаження.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Сон.

Вночі виробляються важливі гормони, які впливають на зайву вагу, на здоров'я кишечника в результаті на імунітет. Замкнуте коло. 7-8 год. сну – норма!

⠀

Антистрес.

Стрес не потрібно заїдати, з ним потрібно працювати. Постійний стрес веде до зниження IgA (іммуноглобуліну класу А), головного захисника від хвороб.

⠀

Без шкідливих звичок. Тут все зрозуміло.

Раніше дієтолог Тетяна Лакуста розповіла правду про необхідність включення перших страв у меню.