Як зміцнити імунітет: корисний чек-лист від дієтолога

Експерт намітила простий, але ефективний план дій
На 70% імунітету залежить від здоров'я кишечника і, відповідно, від правильного харчування. Тому цілком можливо зміцнити його, якщо дотримуватися деяких порад експертів. Дієтолог Крістіна Шереметьєва склала корисний чек-лист з порадами, які допоможуть не заплутатися в міфах і підняти ваш імунітет.
⠀
Як зміцнити імунітет:
⠀
Життя без зайвої ваги.
Нагадаю ще раз: те, що ви заявляєте, що впораєтеся самі, не означає, що так воно і буде. Часто перемогти зайву вагу без шкоди для здоров'я і психіки з довгостроковим результатом самостійно мало кому вдається, так що якщо не можете схуднути самостійно, краще звернутися до фахівця. Загалом, зайвий жир – це зло! І це факт.
⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)
Мікрофлора кишечника.
Перший бар'єр на шляху всіх шкідливих мікроорганізмів. Для початку потрібно почистити кишечник, відновити мікрофлору, а потім підтримувати. У кишечнику знаходиться 70% всієї лімфоїдної тканини, і мільйони корисних бактерій захисників. Він повинен працювати завжди ідеально, тоді ми будемо в безпеці.
⠀
Ні простим вуглеводам і цукрам.
Вони провокують викид інсуліну, що посилює запальний фактор. Імунній системі доводиться постійно напружуватися, щоб тримати цей фактор «в узді». У результаті знижується її функція, вона просто «втомлюється» від постійно не потрібного навантаження.
⠀
Ілюстративне фото (pexels.com)
Сон.
Вночі виробляються важливі гормони, які впливають на зайву вагу, на здоров'я кишечника в результаті на імунітет. Замкнуте коло. 7-8 год. сну – норма!
⠀
Антистрес.
Стрес не потрібно заїдати, з ним потрібно працювати. Постійний стрес веде до зниження IgA (іммуноглобуліну класу А), головного захисника від хвороб.
⠀
Без шкідливих звичок. Тут все зрозуміло.
Раніше дієтолог Тетяна Лакуста розповіла правду про необхідність включення перших страв у меню.