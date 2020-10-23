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Українські осінні суперфуди: дієтолог поділилася корисним списком

Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог назвала локальні сезонні суперфуди, які допоможуть зміцнити здоров'я

Літо пішло і забрало з собою багато джерел мікронутрієнтів і антиоксидантів. Але осінь — не менше багата на суперфуды пора.

Калина і обліпиха — два осінніх українських суперфуда, корисні властивості яких незаперечні і використовувалися нашими предками з давніх часів. Про те, чим же цінні ці продукти в раціоні розповіла в Instagram дієтолог Наталія Самойленко.

Калина

  • Джерело вітамінів А, С, Е, Р, К
  • Містить Калій, Магній, Цинк, Залізо
  • Справжній продукт anti-age! Це джерело антиоксидантів, що сприяє нейтралізації впливу вільних радикалів і гальмування процесів старіння, які викликаються їм.
  • Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і печінки, зміцнює імунітет, знижує тиск і нормалізує пульс, підтримує нервову систему, запобігає розвитку алергічних реакцій і навіть ракових клітин. Корисна для жіночого здоров'я.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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Незважаючи на колосальну користь калини, є ситуації, коли вживати її не варто:

  • при зниженому тиску калина знизить його ще більше
  • при вагітності (може порушувати гормональний баланс)
  • при подагрі, артриті та інших захворюваннях суглобів
  • при тромбофлебіті
  • при хворобах нирок, печінки.

Обліпиха — ще один локальний суперфуд.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Містить вітаміни Е, А, групи В, К і Р.
  • В неї багато каротину, яблучної кислоти, заліза, магнію, марганцю, кремнію та інших корисних речовин.
  • Містить фітонциди, які допомагають при запальних захворюваннях та застуді.
  • Піднімає настрій (завдяки серотоніну).
  • Знімає запалення, загоює рани, зміцнює судини, стимулює травлення і вироблення шлункового соку.
  • Особливо корисна обліпиха вагітним дівчатам — підвищує імунітет, підвищує рівень гемоглобіну, позбавляє від авітамінозу і є джерелом фолієвої кислоти.

Обережними з нею потрібно бути людям з панкреатитом, гепатитом, гострим холециститом, сечокам'яною хворобою, захворюваннями печінки і жовчного міхура.

Не бійтеся заморожувати обліпиху — вона все одно не втратить своїх властивостей. Вживайте з додаванням меду або робіть чай з обліпихи і будьте здорові.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розповіла, як правильно харчуватися в умовах нестачі вільного часу.

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