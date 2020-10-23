Українські осінні суперфуди: дієтолог поділилася корисним списком

Літо пішло і забрало з собою багато джерел мікронутрієнтів і антиоксидантів. Але осінь — не менше багата на суперфуды пора.
Калина і обліпиха — два осінніх українських суперфуда, корисні властивості яких незаперечні і використовувалися нашими предками з давніх часів. Про те, чим же цінні ці продукти в раціоні розповіла в Instagram дієтолог Наталія Самойленко.
⠀
Калина
- Джерело вітамінів А, С, Е, Р, К
- Містить Калій, Магній, Цинк, Залізо
- Справжній продукт anti-age! Це джерело антиоксидантів, що сприяє нейтралізації впливу вільних радикалів і гальмування процесів старіння, які викликаються їм.
- Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту і печінки, зміцнює імунітет, знижує тиск і нормалізує пульс, підтримує нервову систему, запобігає розвитку алергічних реакцій і навіть ракових клітин. Корисна для жіночого здоров'я.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Незважаючи на колосальну користь калини, є ситуації, коли вживати її не варто:
- при зниженому тиску калина знизить його ще більше
- при вагітності (може порушувати гормональний баланс)
- при подагрі, артриті та інших захворюваннях суглобів
- при тромбофлебіті
- при хворобах нирок, печінки.
Обліпиха — ще один локальний суперфуд.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
- Містить вітаміни Е, А, групи В, К і Р.
- В неї багато каротину, яблучної кислоти, заліза, магнію, марганцю, кремнію та інших корисних речовин.
- Містить фітонциди, які допомагають при запальних захворюваннях та застуді.
- Піднімає настрій (завдяки серотоніну).
- Знімає запалення, загоює рани, зміцнює судини, стимулює травлення і вироблення шлункового соку.
- Особливо корисна обліпиха вагітним дівчатам — підвищує імунітет, підвищує рівень гемоглобіну, позбавляє від авітамінозу і є джерелом фолієвої кислоти.
Обережними з нею потрібно бути людям з панкреатитом, гепатитом, гострим холециститом, сечокам'яною хворобою, захворюваннями печінки і жовчного міхура.
⠀
Не бійтеся заморожувати обліпиху — вона все одно не втратить своїх властивостей. Вживайте з додаванням меду або робіть чай з обліпихи і будьте здорові.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розповіла, як правильно харчуватися в умовах нестачі вільного часу.