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Як утримати вагу після схуднення: топ-5 ефективних порад від дієтолога

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Дієтолога поділилася діючим алгоритмом схуднення і фіксації ваги

Багато хто вважає, що утримати вагу після схуднення і зафіксувати бажаний результат набагато складніше, ніж стати стрункою на дієті. Професійний дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова, яка поділилася простим способом зробити живіт плоским, дала в Instagram топ-5 рекомендацій, як не поправитися схудлим, і що для цього слід робити.

За її словами, бути стрункою і в своїй нормальній вазі - це не тільки про красу, а також і про якість життя. Тому так важливо знати алгоритм, що допомагає зафіксувати стабільний результат і не обзавестися зайвими кіло знову.

Топ-5 порад, як утримати результат схуднення:

1. Слід вибирати для схуднення не дієту, а правильне здорове харчування. З контролем порцій і якості їжі. Дієта не працює, адже має властивість закінчуватися.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Ви повинні чітко визначити для себе, що саме сприяє набору ваги. І відмовитися від цієї звички!

3. Самий непростий етап - перебудувати харчування. Важко на початку, так як метаболічні шляхи людини вже адаптовані під певний стиль харчування - необхідно час, щоб це змінити. Саме тому спочатку бувають зриви, часом тягне на шкідливі продукти. І саме тому важливо повноцінно харчуватися, а не "сидіти" на голодній дієті, щоб організм не відчував нутритивный голод.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Ви схудли! Результат досягнуто! Тепер згадуємо пункт 2 ( що сприяло набору ваги) і уникаємо цього! Саботувати може тільки мозок, працюйте з ним! А організм вам допоможе: мікробіом кишечника вже інший, організм встиг перебудуватися, і шкідливої їжі йому не хочеться (якщо хочеться, значить пройшло недостатньо часу). Згадайте, коли довго не їли солодке, тоді бажання його вживати зникає сама собою.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. Усвідомлений вибір їжі кожен день! Для чого ми їмо і навіщо. Задавайте ці питання регулярно! А ще - "чи дійсно я хочу це зараз?"

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова поділилася секретами, як харчуватися і не додавати у вазі.

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