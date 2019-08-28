Як утримати вагу після схуднення: топ-5 ефективних порад від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолога поділилася діючим алгоритмом схуднення і фіксації ваги

Багато хто вважає, що утримати вагу після схуднення і зафіксувати бажаний результат набагато складніше, ніж стати стрункою на дієті. Професійний дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова, яка поділилася простим способом зробити живіт плоским, дала в Instagram топ-5 рекомендацій, як не поправитися схудлим, і що для цього слід робити.

За її словами, бути стрункою і в своїй нормальній вазі - це не тільки про красу, а також і про якість життя. Тому так важливо знати алгоритм, що допомагає зафіксувати стабільний результат і не обзавестися зайвими кіло знову.

Топ-5 порад, як утримати результат схуднення:

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1. Слід вибирати для схуднення не дієту, а правильне здорове харчування. З контролем порцій і якості їжі. Дієта не працює, адже має властивість закінчуватися.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Ви повинні чітко визначити для себе, що саме сприяє набору ваги. І відмовитися від цієї звички!

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3. Самий непростий етап - перебудувати харчування. Важко на початку, так як метаболічні шляхи людини вже адаптовані під певний стиль харчування - необхідно час, щоб це змінити. Саме тому спочатку бувають зриви, часом тягне на шкідливі продукти. І саме тому важливо повноцінно харчуватися, а не "сидіти" на голодній дієті, щоб організм не відчував нутритивный голод.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. Ви схудли! Результат досягнуто! Тепер згадуємо пункт 2 ( що сприяло набору ваги) і уникаємо цього! Саботувати може тільки мозок, працюйте з ним! А організм вам допоможе: мікробіом кишечника вже інший, організм встиг перебудуватися, і шкідливої їжі йому не хочеться (якщо хочеться, значить пройшло недостатньо часу). Згадайте, коли довго не їли солодке, тоді бажання його вживати зникає сама собою.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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5. Усвідомлений вибір їжі кожен день! Для чого ми їмо і навіщо. Задавайте ці питання регулярно! А ще - "чи дійсно я хочу це зараз?"

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова поділилася секретами, як харчуватися і не додавати у вазі.