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Приберіть це негайно: топ-9 продуктів, які варто виключити при схудненні

Автор: Ольвія Агаркова

Спеціаліст перерахувала групи продуктів, про які варто забути на правильному харчуванні

Перехід до здорової їжі і нового правильного режиму харчування під час схуднення – процес непростий і не швидкий, а поступовий. Важливо знати, від яких груп продуктів слід безжально відмовитися і виключити їх з раціону зовсім. Дієтолог Ольга Усенко перерахувала топ-9 страв, про які варто забути.

Якщо на правильне харчування і схуднення переходити поступово, то це буде в рази краще і легше. Свідомість людини не може перебудуватися за день, але поступово крок за кроком розбудовувати свій раціон і свій підхід до їжі допоможе. Топ-9 продуктів, від яких варто відмовитися:

1.Соуси - будь-які салати ми замовляємо без соусу
2. "Поливалки" на всіх блюдах - це можуть бути бальзамики і сиропи, це можуть бути джеми, яких не багато, але вони є
3. Вироби з білого борошна в будь-яких варіантах: млинці, булки, хліб, білі тости
4. Деякі крупи: манна, кукурудзяна, вівсяна каша швидкого приготування, білий рис шліфований
5.Вершки і сметана
6. Майонез
7. Морозиво, торти, шоколад менше 80% какао, цукерки, тістечка
8.Солодкі напої, солодкі кавові напої, соки (тільки іноді фреш)
9.Ковбаси, сосиски, консерви в олії

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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Правильне харчування це трохи глибше, ніж виключення всього, що очевидно не підходить.

  • До правильного харчування не належить вся кисломолочна продукція, яка стоїть на полицях, з наповнювачами і цукром в складі. Тільки натуральні варіанти без добавок.
  • До правильного харчування не відноситься поглинання фруктів кілограмами
  • До правильного харчування не відноситься поглинання сухофруктів безмежно

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • До правильного харчування не відносяться (в більшості) фітнес-батончики, протеїнові батончики і всякі такі штучки, склад яких не підходить під пп. Якщо постаратися і знайти без цукру і тд, це інша розмова
  • До правильного харчування не відносяться горіхи постійно і необмежено.

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