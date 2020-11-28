Тяга до солодкого: топ-3 основні причини та ефективні рішення від дієтолога

Багато людей мають залежність від солодощів і не уявляють свого життя без них. Але це згубно позначається на фігурі і не тільки, тому варто спочатку розібратися, чому день без солодкого здається тортурами. І знайти ефективне рішення проблеми. Про те, як це зробити розповіла в Instagram Єва Шишова.

Розберемо три основні причини такого потягу:

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Фізична тяга. Проявляється в тих випадках, коли організму не вистачає енергії. Солодке – це найпростіший спосіб її отримати. Цукор засвоюється вже на кінчику язика, розщеплюється до глюкози і може відтворювати необхідну енергію

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Її брак може виникнути через:

– заниженою калорійністю

– нестачі вуглеводів

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Вирішивши ці проблеми, фізична тяга відступить.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Психологічна тяга. Виникає, коли гормон радості у людини виробляється на солодке. Це може йти з дитинства, а також бути набутим.

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У цьому випадку потрібно знайти і постаратися заповнити якраз те, що саме людина компенсує солодким, наприклад, брак любові або яскравих емоцій.

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Недолік хрому. Виявити його можна, тільки здавши аналізи. І вже після цього почати приймати вітаміни, узгоджуючи дозування з лікарем.

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У процесі боротьби з тягою до солодкого не можна різко від нього відмовлятися, інакше буде зрив!



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Краще поступово замінити звичні солодощі на більш корисні. Спочатку підміняємо, а потім скорочуємо їх вживання:

гіркий шоколад

пастила

фрукти

сухофрукти

протеїнові батончики і тд

Є люди, які після основного прийому їжі не можуть обійтися без шматочка шоколаду, наприклад. Тут ми можемо також, по-перше, перейти зі звичайного на гіркий шоколад, по-друге, скоротити його вживання, залишивши такий ритуал тільки на один прийом їжі. І, по-третє, шоколад ми можемо вписати в свій добовий калораж і ласувати ним потроху кілька разів в день.

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