Топ-7 прихованих та явних причин зайвої ваги: список нутриціолога

Неправильне харчування і гормональний дисбаланс – це далеко не всі причини, про заважають розлучитися із зайвими кіло. Насправді їх набагато більше, а про деякі ті, хто худне навіть не здогадуються. Нутриціолог Марія Волкова, яка дала поради щодо складання індивідуальної схеми харчування, на сторінці в Instagram озвучила топ-7 причин, які стоять на шляху до стрункості.

Перша причина - харчування, але не обжерливість. Харчові порушення у режимі і якості їжі — проблема номер один. Починати завжди потрібно з неї. І це не про дієти.

Гормони. Послідовність корекції — грелін, лептин, інсулін, щитовидна залоза, кортизол.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Топ-5 секретів, як не зірватися за новорічним столом: правила дієтолога

Запалення. Зайві кілограми сприяють запаленню, а запалення впливає на ожиріння, замикнуте коло.

Мозок. 5 різних зон (відділів) головного мозку керують апетитом, змушуючи нас тоннами з'їдати солодке і жирне.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Мітохондріальний обмін речовин. Мітохондрії — дрібні клітинні органели, які спалюють жири і цукри, виділяючи енергію. Це наші супер-печі стрункості і молодості. На жаль, їх кількість з набором ваги скорочується. Тому зайві кілограми приходять ще швидше, а йдуть — важко.

Психосоматика — зв'язка справжніх, глибинних причин повноти, без опрацювання яких неможливо дійти до потрібного результату і утримати вагу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Інтоксикація — прихована причина, що явно заважає худнути. Ще в 2003 році Obesity Reviews опублікували статтю "Енергетичний баланс і забруднення хлорорганічними сполуками і многохлористыми бифенолами", де автори зробили висновок про серйозну перешкоду інтоксикації у зниженні ваги.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Механізм простий: спершу жирові клітини акумулюють купу токсинів і отруйних речовин, так як печінка і нирки поодинці не справляються з сучасної навантаженням. Потім, при зниженні ваги, токсини вивільняються з жиру і отруюють метаболізм, заважаючи худнути. Тому ми обов'язково враховуємо можливості детоксикації організму.

Нагадаємо, що дієтолог Крістіна Лобановська розповіла, як зменшити апетит за святковим столом.