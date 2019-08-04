Топ-7 продуктів, які можна їсти на ніч: список дієтолога

Бажання з'їсти щось перед сном часто стає настільки сильним, що чинити опір йому буквально неможливо. Що з'їсти ввечірі, не зашкодивши фігурі? Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог-нутриціолог Світлана Нікітчук.

Вона радить звернути увагу на продукти з низьким глікемічним індексом. Експерт склала список топ-7 варіантів вечірнього перекусу, які підійдуть тим, хто худне.

Селера

Глікемічний індекс сирої селери - 15 одиниць. Він є у всіх топах. Продукт неймовірно корисний і краще його їсти кожен день. Одне стебло містить всього 10 калорій, решта вода. Він також покращує роботу шлунка, відновлює сольовий баланс.

Варене яйце або яєчня

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Глікемичний індекс - 48 одиниць. Відмінно підійде для усунення нічного голоду.

Авокадо

Універсально корисний плід. Глікемічний індекс авокадо дорівнює 10 одиницям. У ньому містяться речовини, що сприяють розщепленню жирів і перешкоджають їх відкладенню. Поки ти відпочиваєш, в організмі розщеплюються жири.

Запечене яблуко

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тим, кому хоче на ніч з'їсти солодкого. Глікемічний індекс – 35 одиниць. Відмінний варіант, який містить в собі корисні вітамін С і клітковину. При цьому, в ньому мало калорій.

Огірок

Глікемічний індекс огірка всього 10 одиниць. Тому огірок - незамінний компонент дієт, спрямованих на зниження ваги. Калорійність огірка - також абсолютний мінімум за своїми показниками: всього 16 калорій.

Риба

Нульовою глікемічний індекс практично всіх сортів риб робить їх доступними для вечері. Їжте із задоволенням, але не забувайте про калорійність.

Помідор

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Глікемічний індекс - 38 одиниць. Дієтологи рекомендують їсти на ніч помідори тим, хто хоче позбутися від пари-трійки зайвих кілограмів. У 100 г цих овочів міститься всього 30 ккал, і вони на 90% складаються з води.

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