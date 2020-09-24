Топ-7 продуктів на кожен день для здоров'я і стрункості: чек-лист дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог назвала продукти, які необхідно включити в щоденне меню

Організм щодня потребує амінокислот, жирні кислоти і правильні вуглеводи, але ми часто не стежимо за раціоном або їмо на ходу і не те, що потрібне для його повноцінного функціонування. Дієтолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram перерахувала сім продуктів, які варто включити в щоденне меню.

Топ-7 продуктів на кожен день для повноцінної роботи організму:

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1. 1 яйце протягом дня - багато боятися заробити алергію на яйця, але якщо є 1 шт в день, все буде відмінно, це джерело амінокислот і при цьому цей продукт повноцінніше всього засвоюється організмом



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.огірок/перець/морквина - в день потрібно з'їдати хоча б 400-500 гр овочів, клітковина потрібна нашому організму

3.30 гр якісного сиру

4.50 гр гарніру (у сухому вигляді) (цільнозернового): гречка, бурий рис, перловка, вівсянка - це наші складні вуглеводи і наша енергія і ситість

5.1 фрукт або 250 гр ягід - фрукти гасять бажання з'їсти солодкість і добре балансують раціон



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

6.риба/птиця - хто що їсть. Але в день має бути хоч 100 гр (в готовому вигляді)

7.горіхи/насіння/авокадо/рослинна олія - ми часто забуваємо про жири в нашому раціоні, але вони дуже важливі для шкіри, волосся, травлення і ситості

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Для того, щоб зрозуміти що ви зазвичай її доїдете протягом дня, один день свого раціону потрібно записати. Найчастіше людина не добирає жири, трохи рідше - вуглеводи. Особливо це стосується тих, хто худне, всі ми знаємо, що білкова їжа не так впливає на набір ваги і починаємо нею зловживати.

Але, справа не тільки в білках/жирах/вуглеводах. Можна так переїсти по калорійності білка, що він точно так само буде йти в жири. У всьому має бути баланс, організму потрібні білки, і жири, і вуглеводи.

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