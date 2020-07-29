Топ-7 продуктів для ідеальної шкіри: дієтолог поділилася корисним списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала продукти, які допоможуть стати власницею гарної й чистої шкіри

Все, що ми їмо, впливає на стан шкіри. Адже недарма кажуть, що шкіра – це дзеркало ШКТ і індикатор роботи травної системи. Дієтолог Ольга Безугла назвала продукти, які допоможуть вашій шкірі залишатися здоровою і красивою.

Експерт назвала топ-7 страв у раціоні, які благотворно впливають на стан шкіри.

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Горіхи. В них багато цинку. Якщо ваша шкіра повільно відновлюється, ймовірно, їй бракує цинку. Цей мікроелемент входить до складу майже всіх ферментів, які потрібні для обміну речовин в шкірі. Без цинку лімфоцити не дозрівають до потрібної міри і не можуть захистити шкіру від бактерій.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Тунець. Це джерело омега-3 кислот. Вони допомагають шкірі впоратися із запаленням і акне, пригнічуючи вироблення запальних медіаторів. В одному дослідженні, омега-3 кислоти значно зменшили кількість акне (вугрів) за 2 місяці. У Північній Кароліні (США) обстежували 1000 підлітків, і виявилося, що у тих, хто вживав багато морепродуктів, симптоми акне (чорні точки, прищі, вугри і жирна шкіра) виникали набагато рідше.

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Брокколі. Зелений брокколі містить сульфорафан – речовина, що стимулює антиоксидантну систему шкіри. Допомагає захиститися від негативного впливу ультрафіолету і навіть уповільнює старіння шкіри.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Помідор. Ідеально підходить для чутливої шкіри. В червоному овочі присутній лікопін – бета-каротин (попередник вітаміну А), який попереджає почервоніння шкіри під дією сонця.

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Темний шоколад. Любителі шоколаду часто жартують: шоколад – це какао, какао – це боби, боби – це рослини, а рослини корисні для здоров'я. У цьому жарті є частка правди. Темний шоколад містить флавоноїди. Вони значно поліпшують кровообіг у шкірі, вирівнюють її колір, допомагають їй утримувати вологу і навіть усувають дрібні зморшки.

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Болгарський перець. Містить багато вітаміну С, який усуває пігментні плями, як поствоспалительную, так і вікову.

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Соя. Ізофлавони в її складі стимулюють синтез колагену і допомагають зберегти еластичність шкіри (особливо корисно жінкам в постменопаузі).

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про незаперечну користь жирів.