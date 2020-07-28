Топ-7 хитрощів в допомогу тих, хто худне: шпаргалка від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт озвучила спосиок хитрощів, які допоможуть розлучитися із зайвою вагою

Базові способи скинути зайву вагу будуть працювати краще і принесуть результати швидше, якщо скористатися маленькими робочими хитрощами, які допоможуть схуднути. Дієтолог Тетяна Лакуста поділилася топ-7 секретів для ефективної боротьби із зайвими кіло.

Топ-7 хитрощів по зниженню ваги:

⠀

1. Білковий сніданок - ситний сніданок з достатньою кількістю білка, рослинних волокон контролюють ваш апетит і допомагають привести в норму харчову поведінку, не дають займатися "пошуком їжі" між прийомами їжі. Приклад: омлети з овочами; хумус, жирна риба з хлібцями і овочевий нарізкою.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Не пий солодкі напої. Це все, чим балуємо себе на перервах/зустрічах/від нудьги/для настрою фреші, смузі, соки, компоти, лате, какао, йогурти, кваси. Постійно проводити з чашкою в руці погано, ви в буквальному сенсі не даєте відпочити органів ШКТ від навантаження, а рівень глікемії в крові постійно при цьому зростає. Міняйте на воду, додайте м'яту, лимон.

⠀

3. Пийте воду. Для багатьох вона несмачна, не хочеться, замінюється на каву з молоком, чай. Від рівня заработанности, недосипів, стресу ми вже розучилися відчувати спрагу, плутаємо її з голодом, що може провокувати хибне бажання їсти.

⠀

4. Їж цілісну їжу. Просте і плоховыполнимое правило, особливо серед людей, які ще не перебірливі у харчуванні - їх рецептори завжди хочуть більше насичених смаків, а їх може дати їжа з підсилювачами смаку і додатковим цукром. Зменшуйте потроху їх кількість. Вибирайте на 90% просту їжу, яку не переробив осіб.



⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. Розділіть задоволення/стрес/емоції і прийом їжі. Їжа приносить задоволення - це нормально, так повинно бути, але якщо постійно компенсувати розваги, сон, емоції, стрес їжею - то ви завжди повернетеся до вихідних позицій.

⠀

6. Сон - дослідження показують, що поганий сон - один з найсильніших чинників ризику ожиріння. Порушення сну пов'язано з 89% збільшення ризику ожиріння у дітей і 55% серед дорослих.

⠀

7. Розберися з мотивацією. Запитай себе-навіщо ти це все робиш, надовго твій стимул втримає тебе у здоровому раціоні? Худнути до відпустки, худнути через худу подружку, для чоловіка...

⠀

У цих запитах є все, але не ваша особистість. Найчастіше така слабка мотивація дасть вам швидкий ефект "зійти з дієти". Тому міняйте образ життя, не ставитеся до цього, як до тимчасової дієті.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про користь жиру для організму.