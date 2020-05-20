Топ-6 продуктів, яких бояться ті, хто худне: дієтолог розвіяла міфи

Прийнято вважати, що деякі продукти сприяють тому, що вага росте як на дріжджах. Ті, хто худне уникають їх і виключають з меню повністю. Але чи варто це робити, або ми має справу з черговими міфами? На це питання відповіла блогер-дієтолог Тетяна Дік, яка раніше "викрила" продукти, від яких, на думку більшості, худнуть. Тепер в Instagram вона представила топ-6 продуктів, які помилково вважають такими, що сприяють набору ваги.

Ми не товстіємо і не худнемо від якихось конкретних продуктів. Важлива добова норма білків, жирів, вуглеводів. І надмірна вага з'являється тоді, коли ми ці норми перебільшуємо.

1. Картопля. Такий страшний і сумнівний вуглевод. Але чому? Адже в ньому дуже багато корисних речовин (калій, магній, клітковина), і картопля є складним вуглеводом. Так, так. І від нього ви не видужаєте.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Важливий спосіб готування, для збереження корисних речовин і заощадження калорійності. У 100 г картоплі всього 90 ккал, а в молодому і того менше. Якщо ви відваріть його або запечете зі спеціями, то калорійність залишиться такою ж. Але якщо ви будете смажити на олії або у фритюрі, то це інше питання.

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2. Вершкове масло. Так, продукт досить калорійний, з великим вмістом жиру, але від нього не товстіють. Вибирати потрібно масло 82-83% жирності, саме таке масло містить корисні жири, а в "дієтичних" або "лайт" версіях в основному замінники молочного жиру. Якщо у вершковому маслі 750 ккал, то в будь-якому рослинному 900. Але, тим не менш, любителі заправити салат "корисною" оливковою олією не завжди враховують кількість і поливають від душі.

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3. Рис. Крупа, від якої мліють ті, хто худне. Зрозуміло, що бурий/дикий/червоний та інші екзотичні види рису більш корисні, ніж білий, але на "товстіння" це ніяк не впливає.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо вибирати білий пропарений рис, то вам абсолютно нічого не загрожує, велика частина вітамінів у ньому збережена, а калорійність рису, плюс-мінус така ж, як і в іншої крупи.

4. Білий хліб. Зрозуміло, що хліб з висівками, житній, і тд має більше корисних речовин, але зараз ми не про це. Калорійність білого, та інших видів хліба +/- однакова, а іноді навіть менше. Та й на рахунок вітамінів хвилюватися не варто, ви ж не їсте ТІЛЬКИ хліб весь день.

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5. Макарони. Особливо з борошна вищого ґатунку, які всі ми їли в дитинстві і не померли (а вони ще й з глютеном, уявіть).



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ситуація така ж, як з хлібом. У різних видах, які з'явились у наш час (і житні, і з усякими насінням, з різного борошна) корисних речовин більше, але Ви ж не їсте тільки макарони, у вашому раціоні має бути багато інших продуктів: білок, клітковина, жири, інші види вуглеводів.

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6. Банани. Калорійність одного банана середнього розміру ~ 120 ккал, калорійність середнього яблука така ж. Питання: в чому різниця? Ні в чому! Так, в яблуці, наприклад, більше клітковини, але корисних речовин в банані теж не мало.

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І конкретно від банана, або від винограду ви не розтовстієте. Так, ці фрукти калорійніше деяких інших, але це не означає, що ваша проблема саме в них.

У кожної людини є своя необхідність у певній кількості калорій, білків, жирів, вуглеводів. Будете їсти більше норми - поправитесь, і не важливо чого, гречки або білого хліба.

Нагадаємо, що нутриціолог Світлана Нікітчук назвала продукти для енергійності і бадьорості.