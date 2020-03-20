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Топ-6 дієвих хитрощів, які допоможуть пити більше води при схудненні

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Нутриціолог поділилася корисним списком хитрощів для тих, що худнуть

Один з найбільш популярних порад по схудненню – пити більше води. Але якщо ви не звикли пити воду, то ця задача буде важка. Та виправити ситуацію не тільки треба, а й можна. Як це зробити – розповіла нутрицыолог Олена Кален, яка раніше навчила вибирати хліб тих, хто худне. В Instagram експерт поділилася списком хитрощів, які допоможуть пити більше води.

Щоб навчитися вживати більше води в день варто звернути увагу на важливі дрібниці. Експерт дала топ-6 порад як зробити це легко:

1.Поставте собі мету – випити протягом дня потрібну кількість води, нехай воно спочатку буде невелике. Сформульована мета налаштовує на успіх.

2.Важливо протягом дня згадувати про воду. Для цього поставте пляшку з водою на видному місці, на столі, щоб вона постійно нагадувала про себе. Можете також поставити нагадування в телефоні, щоб кожну годину він вам маячив про корисною звичкою.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Якщо смак води не дуже подобається, перетворите її в напій. Додайте листя м'яти, імбир, ягоди, корицю, лимон або огірок. Міняйте смаки, вам це точно сподобається. Також для різноманітності можна додати лід або пити воду з склянки холодного, це сильно впливає на ваші відчуття смаку.

4.Щоб зробити процес пиття незвичайним, спробуйте пити воду через соломинку. Ви навіть не помітите, як спустошите склянку.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5.Виберіть для води красиву пляшку або стакан, щоб вона була продовженням вашого іміджу, частиною вас. Це дасть емоційний заряд.

6.Якщо вам доводиться пересуватися протягом дня, носіть хоча б маленьку пляшку води з собою. Нехай вона буде у вашій сумці або в машині.

Пам'ятайте, починаємо з малого і досягаємо більшого. Сьогодні навчилися пити воду, завтра навчимося іншому навику... Мозок вчиться, вчитися і заряджається на успіх! І звичайно, дуже важливо пам'ятати заради чого все це ви робите, - заради того, щоб бути красивою, стрункою, здоровою і щасливою.

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