Топ-5 смачних солодощів, які не нашкодять фігурі: особистий список дієтолога

Ласунам особливо складно даються дієти, так і відмова від солодкого і цукровмістних продуктів для них відбувається дуже болісно. Але навіщо вдаватися до жорсткі обмеження, якщо до споживання десертів можна підійти з розумом? Дієтолог Лора Філіппова розповіла про хитрощі, які допоможуть не відмовляючись від солодкого, зберегти форми. На сторінці в Instagram вона опублікувала топ-5 варіантів смачних солодощів, які можна сміливо включити в меню.

У питанні "хочу бути стрункою VS хочу їсти солодке" важливо не забувати про перший пункт. Потрібно дотримуватися принцип кількості і часу. Пам'ятайте, що в шлунку немає смакових рецепторів. Посмакуйте невелику порцію солодкого замість того, щоб проковтнути швидко кілограм цукерок.

Чорний шоколад. Варто вибрати той, у якому вміст какао не менше 80%. На 10-15 гр припадає приблизно 50 - 80 ккал, а це пристойно для гіркого шоколаду!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зефір. Звертайте увагу на склад. Більш натуральний і, відповідно, менш калорійний – 2 шт в день цілком можна.

Рисові хлібці з шоколадом. 1 штука – приблизно 70 ккал. Дуже ситно, солодко. Супер смачно з шматочком сиру.

Пастила. Це цукерки з підсушеного фруктово-ягідного пюре. Теж дивіться склад на предмет доданого цукру. З усіх варіантів солодощів – це низькокалорійний. У популярних "равликів" всього 130 ккал на всю стограмову пачку.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гранола. Солодощі, які можуть бути корисним перекусом в поєднанні з йогуртом. Порція в день 40-50 гр.

Немає заборонених продуктів! Є усвідомлений вибір і здорова логіка.

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