ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Топ-5 вуглеводів для схуднення: дієтолог поділилася корисним списком

Четвер 19 листопада 2020 08:39
Топ-5 вуглеводів для схуднення: дієтолог поділилася корисним списком
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Дієтолог перерахувала топ-5 корисних вуглеводів

Ті, хто худне часто помилково бояться вуглеводів в раціоні і намагаються уникнути усіляких їх вживання. Вони виключають ці життєво важливі органічні речовини в надії швидко скинути вагу і привести себе в бажану форму, але тим самим роблять помилку. Дієтолог Ольга Усенко в Instagram пояснила, які вуглеводи слід обов'язково залишити в раціоні і чому.

У вуглеводів погана репутація і багато хто вважає, що вони заважають схудненню. Але ні. Харчування має бути збалансованим і різноманітним. І вуглеводи нам потрібні, як і білки, як і жири.

Є правильні вуглеводи, які допоможуть правильному схудненню.

Вони нам потрібні для роботи мозку, для енергії під час тренування, для гарного самопочуття та особливо вуглеводи потрібні, коли холодно.

Топ-5 вуглеводів для схуднення: дієтолог поділилася корисним списком
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Включайте ці вуглеводи в свій раціон і не мучте себе:
1. Цільнозерновий (максимально якісний) хліб
2. Бурий/нешліфований рис
3. Кіноа
4. Гречка
5. Вівсянка (цільне зерно)

Топ-5 вуглеводів для схуднення: дієтолог поділилася корисним списком
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Це відмінне джерело клітковини і відмінний вуглевод тривалого засвоєння. Різноманітний гарнір кожен день, дасть можливість отримати максимум від правильного і здорового схуднення.

І пам'ятайте, що правильне схуднення — це від 0,5 до 1 кг в тиждень.

До речі, стало відомо, які наслідки для організму може спричинити відмова від вуглеводів в раціоні.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тіана Фіалкова розповіла про цілющі властивості популярної спеції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Їжа здоровое питаниесхудненнядієтолог

Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся