Топ-5 прихованих помилок тих, хто худне: дієтолог дала важливі підказки

Дотримується правильного харчування і вести активний спосіб життя часто буває недостатньо для схуднення, а охочі скинути зайву вагу при всьому щирому прагненні роблять помилки, які на перший погляд можуть здатися незначними, але істотно гальмують наближення бажаного результату.

Дієтолог Наталія Самойленко на сторінці в Instagram перерахувала основні фактори, які заважають знижувати вагу.

Недосипання. Своєчасний сон, який триває 7-8 годин сприяє стрункості, підвищує імунітет і добре впливає на психоемоційний фон. Важливо лягати спати хоча б в той же день, в який ви прокинулися, тобто до 24:00. А ще краще — до 22:00-23:00.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також важливо пам'ятати про те, що гормон, що відповідає за ліполіз (соматотропін) максимально виробляється в строго певні години — з 23:00 до 1:00. Якщо в цей час ви далеко від подушки, боюся, що знизити вагу в цей день не вдасться.

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Перекуси. Уникайте проміжних перекусів між основними прийомами їжі, тому що будь-яка ЗСЖ-ва печенька, сухофруктик або чашка капучіно може повністю зіпсувати ваш результат. Також проконсультуйтеся з лікарем, який раціон вам підходить більше — 3 - або 5-кратний.

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Підрахунок калорій. Дефіцит калорій допоможе вам скинути кілограми, але може сильно нашкодити вашому здоров'ю, якщо дефіцитний раціон не збалансований. Краще моцифицируйте і оздоровити своє харчування, ніж урізати калорії і сидіти на жорстких дієтах.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Худнути швидко. Ті, хто різко відмовляються від їжі, можуть швидко позбутися від декількох кілограмів, але цей ефект буде короткочасним + можуть розвиватися дефіцити мікронутрієнтів. Відчуття втоми, слабкість, знижена концентрація уваги та зниження працездатності — результати ваших голодувань. Для того, щоб отримати довгостроковий результат, потрібно робити все поступово і з розумом.

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Солодке можна замінити фруктами. Це міф! Часто люди відмовляються від солодкого, але починають їсти багато фруктів або сухофруктів. Будь ласка, запам'ятайте, що фруктоза у великій кількості може завдати такої ж шкоди, як і цукор в солодощах. А цукерки з сухофруктами точно так само впливають на вашу фігуру, як і звичайні кондитерські вироби.

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