Топ-5 продуктів з прихованими калоріями, які заважають схуднути

Дуже часто бажаючі схуднути переконані, що не вживають нічого шкідливого, але продовжують набирати вагу. Чому це відбувається? Експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина на своїй сторінці в Instagram запевняє, що вся справа в прихованих калоріях, які зрадницьки сховалися у, здавалося б, корисних продуктах.

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Дієтолог запевняє, що багато хто просто не знаює про те, які калорійні звичні, цілком натуральні і навіть корисні перекуси. Вона назвала топ-5 продуктів з прихованими калоріями.

Насіння соняшнику

Незважаючи на скромний розмір, мають високу калорійність: 584 ккал на 100 г. Це, на хвилиночку, може бути 1/3 добового раціону. А ви їх так спритно їсте ввечері під кіно?

Горіхи

Ілюстративне фото (pexels.com)

Містяться корисні жири, але наприклад, 100 г фундука - це 628 ккал. 61,5 г жирів – добова норма. Кешью, волоські і вже тим більше горіхи пекан низькою калорійністю не відрізняються. Ці продукти ми споживаємо по нормі!

Сухофрукти

Ще один "сірий кардинал". Маскується як корисна альтернатива цукерок. На ділі по калоріях багато сухофруктів можна порівняти з шоколадками. Наприклад, курага – 240 ккал на 100 г, 63 г вуглеводів, 53 г чистих цукрів (еквівалент 5 чайних ложок цукру). Фініки, родзинки, цукати теж вимагають суворого обліку і дуже обмеженого вживання.

Продукти на фруктозі

Маркетинговий парадокс, який шкодить здоровій харчовій поведінці. Батончики та інші фітнес-перекуси роблять на фруктозі. Але це простий вуглевод! В наступний раз прочитайте склад будь-якого батончика. Більше 300 ккал, з них понад 60 г – вуглеводи. А глюкозний сироп, цукор, пальмова олія – це вже точно не назвеш ПП. Назад на полицю без права перездачі!

Алкоголь

Ілюстративне фото (pexels.com)

Любителям "погарячіше" варто пам'ятати: в міцних напоях (40°) на 100 г – близько 280 ккал (еквівалентно стейку вагою 200 г). Цінителі лікерів – рахуйте цукор (на 100 г – 315 ккал, з них 39 г цукру – близько 4 чайних ложок).

Нагадаємо, що дієтолог Алла Манайкина розповіла, яким напоям і продуктам варто віддати перевагу у спеку.

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