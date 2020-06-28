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Топ-5 помилок при схудненні, які гальмують результат: відповідь експерта

Lite » Їжа 28.06.2020 - 14:22
Топ-5 помилок при схудненні, які гальмують результат: відповідь експерта
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про основні перепони, що заважають скинути зайві кіло

Бажання схуднути і щире прагнення розлучитися із зайвими кіло нерідко можуть розбитися об сувору реальність, а виною всьому помилки і недоліки, які стають перешкодою на шляху до заповітної мети. Фахівець зі здорового схуднення, сертифікований нутриціолог і фітнес-тренер Катя Медушкина перерахувала топ-5 поширених помилок тих, хто худне, які заважають скинути зайву вагу.

Чому схуднути ніяк не виходить? Топ-5 основних причин:

1. Худнути за допомогою дієти. 2 яєчка + огірочок - чи довго ви просидите на такому харчуванні? Чи забезпечить він всіма необхідними вітамінами? Ось вам і проблеми зі здоров'ям, погіршення якості шкіри і волосся, постійне відчуття голоду.

Топ-5 помилок при схудненні, які гальмують результат: відповідь експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Є несмачно і одноманітно. Суха грудка, тонни гречки - від якої вже на п'ятий день нудить. Через тиждень ночами починає снитися морозиво і пельмені. Схуднення закидається в дальній кут і прирівнюється до тортур і знущання над собою.

3. Готувати для себе окремо. Чоловік і діти не бажають сидіти на вашій дієті. У підсумку готування в 3 рази більше. І здається, що від плити не відходиш взагалі.

4. Обмежити свій раціон вузьким набором продуктів. У результаті організм відчуває нестачу поживних компонентів, вітамінів, мінеральних речовин - і вже сам вас підштовхує до зривів.

Топ-5 помилок при схудненні, які гальмують результат: відповідь експерта
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. Безладно бігати від тренування до тренування: щось знайшли на ютубі, щось застали по телевізору, щось зліпили з нарізок в Інтернеті. Така "програма" не приносить задоволення, а через безсистемність не приносить результат.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розкрила тонкощі харчування на кето-дієті.

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Автор: Lite

Теги Новини України схудненнядієтолог
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