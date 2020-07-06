Топ-5 помилок при схудненні, які призводять до зривів і голоду

Під час схуднення легко допустити одну з частих помилок, які в підсумку призводять до зривів, голоду і негативних наслідків для ваги і здоров'я. Проте їх легко виправити, володіючи інформацією. Дієтолог Наталія Макієнко перерахувала в своєму Instagram популярні омани.

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1. Заміна сніданку на каву. Такий сніданок призведе до порушень в роботі ШЛУНКОВО-кишкового тракту, печії, сухості шкіри, підвищить кортизол і порушить роботу кишечника.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Пропуск обіду, білковий обід або овочевий обід - всі варіанти призведуть до підвищеної тяги до солодкого, до вечірнього голоду і т. д.

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3. Надлишок білка в раціоні або білок в кожний прийом їжі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

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4. Недолік/надлишок води в раціоні. Так, багато - не значить добре. Не вистачає електролітів і мінеральних речовин, збільшується добовий діурез, підвищується навантаження на нирки, на весь організм.

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5. Вечеря до 18.00. Це помилка, якщо тільки Ви не лягайте спати о 21.00. Величезний інтервал між вечерею і сніданком на наступний день шкодить метаболізму, а рання вечеря ще й призводить до голоду вночі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла правду про ягоди в раціоні тих, що худнуть.