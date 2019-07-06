Топ-5 оригінальних способів спалити калорії від дієтолога

Виснажливі тренування в спортзалі і відпрацювання калорій на тренажерах – заняття ефективне, але далеко не всім по душі. На щастя, є інші способи приємно та з користю провести час і при цьому позбутися зайвих кіло. Дієтолог Крістіна Лобановська на сторінці в Instagram розповіла, як спалити калорії оригінальними способами.

Експерт перерахувала заняття, які допоможуть стати стрункішою, навіть якщо ви про це не знаєте. Деякі з них стали настільки звичними, що ми навіть не замислюємося про їх користь. А даремно!

Шопінг

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Вчені стверджують, що 30 хвилин активного шопінгу спалюють близько 100 ккал.

Прибирання

Ваше ставлення докорінно зміниться до нього, якщо ви дізнаєтесь, що наведення порядку в шафі, миття підлог - допомагають витрачати цілих 300 ккал і роблять вас стрункіше.

Холод

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Так, не саме приємне відчуття, але хто мріє витрачати більше калорій - прохолода дуже корисна! Професор Рональд Кан з'ясував, що бурий жир в тілі людини спалюється в кілька разів швидше в умовах холоду.

Непосидючість

Серія досліджень фахівцями з клініки Мейо з'ясувала, що люди, які вовтузяться, сидячи на робочому місці - витрачають на цілих 150 ккал більше, ніж ті, хто сидить спокійно.

Розумова активність

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Рішення складних завдань збільшує витрата глюкози в організмі. Відповідно і ккал витрачається більше.

Раніше дієтолог Ольга Усенко розповілв, як харчуватися після щедрого застілля, щоб зайві кіло не відклалися в проблемних місцях.

Нагадаємо, що експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина навчила готувати ефективний кавовий скраб для тіла.

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