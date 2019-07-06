ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Топ-5 оригінальних способів спалити калорії від дієтолога

Lite » Їжа 06.07.2019 - 08:42
Топ-5 оригінальних способів спалити калорії від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, які звичні заняття допоможуть стати стрункішою

Виснажливі тренування в спортзалі і відпрацювання калорій на тренажерах – заняття ефективне, але далеко не всім по душі. На щастя, є інші способи приємно та з користю провести час і при цьому позбутися зайвих кіло. Дієтолог Крістіна Лобановська на сторінці в Instagram розповіла, як спалити калорії оригінальними способами.

Експерт перерахувала заняття, які допоможуть стати стрункішою, навіть якщо ви про це не знаєте. Деякі з них стали настільки звичними, що ми навіть не замислюємося про їх користь. А даремно!

Шопінг

Топ-5 оригінальних способів спалити калорії від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вчені стверджують, що 30 хвилин активного шопінгу спалюють близько 100 ккал.

Прибирання

Ваше ставлення докорінно зміниться до нього, якщо ви дізнаєтесь, що наведення порядку в шафі, миття підлог - допомагають витрачати цілих 300 ккал і роблять вас стрункіше.

Холод

Топ-5 оригінальних способів спалити калорії від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Так, не саме приємне відчуття, але хто мріє витрачати більше калорій - прохолода дуже корисна! Професор Рональд Кан з'ясував, що бурий жир в тілі людини спалюється в кілька разів швидше в умовах холоду.

Непосидючість

Серія досліджень фахівцями з клініки Мейо з'ясувала, що люди, які вовтузяться, сидячи на робочому місці - витрачають на цілих 150 ккал більше, ніж ті, хто сидить спокійно.

Розумова активність

Топ-5 оригінальних способів спалити калорії від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Рішення складних завдань збільшує витрата глюкози в організмі. Відповідно і ккал витрачається більше.

Раніше дієтолог Ольга Усенко розповілв, як харчуватися після щедрого застілля, щоб зайві кіло не відклалися в проблемних місцях.

Нагадаємо, що експерт по правильному харчуванню і схудненню Катя Медушкина навчила готувати ефективний кавовий скраб для тіла.

До речі, дієтолог Олена Кален опублікувала ази давньої техніки схуднення – тантричного харчування.

Як схуднути, не рахуючи калорій: дієтолог поділилася хитрощами Як схуднути назавжди: 4 секрети від дієтолога
Новини України дієтологсхуднення
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся