Топ-5 непотрібних харчових ритуалів: дієтолог розвіяла поширені міфи

Всі ми харчуємося за правилами - хтось робить це не спеціально, а хтось навмисно виконує харчові ритуали, думаючи, що від цього він стане здоровіше й схудне. Але не всі ці ритуали працюють. Дієтолог Альбіна Комісарова розвінчала в Instagram топ-5 поширених страхів тих, хто худне і розповіла про те, як полегшити собі життя, не розмінюючись на слідування міфам.

Так, ті, хто худне часто приділяють надмірну увагу часу прийому їжі і навмисно уникають певних продуктів. Топ-5 непотрібних харчових ритуалів виглядають так:

1.Їсти солодке вранці, щоб схуднути. Без різниці, о котрій годині ви з'їсте цукерку. Хоч вранці, хоч ввечері, підсумок буде один: важливий баланс протягом дня. Крім того, якщо їсти тільки солодке вранці, то насичення від нього не вистачить надовго і ви захочете їсти знову.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2.Не їсти певні продукти на ніч, щоб схуднути. Найчастіше під обстріл потрапляють вуглеводи або молочні продукти. У багатьох сидить ця думка глибоко, але ввечері можна їсти все. Якщо ви не переїдайте протягом дня, то будете знижувати вагу, навіть якщо з'їдаєте тарілку каші на вечерю.

3.Відокремлювати одну їжу від іншої. Найчастіше це боязнь несумісності. Запам'ятайте, всі продукти поєднуються. І білки тварини з рослинними і огірки з кефіром і риба молоком. Може бути тільки ваша індивідуальна реакція на якісь поєднання, але навмисно відокремлювати білки від вуглеводів, наприклад, сенсу немає.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4.Насильно пити велику кількість води. Повірте, організм не дурний і не потрібно в нього насильно заливати воду, тому що так треба. Стежити за тим, щоб вода була в доступі? Так. Вибирати воду, замість газованої води? Так. Змушувати себе пити? Ні.

5.Уникати фруктів і ягід, тому що в них "багато цукру". Звичайно, навіть найздоровішу їжі можна переїсти. І фруктів рекомендується їсти не менше 500 грам в день. Але! Боятися і уникати фруктів не потрібно! Вони багаті вітамінами, мінералами, а фруктозу стримує клітковина, вона вивільняє її повільно. Віддавайте перевагу цілим фруктів.

Раніше дієтолог Ольга Усенко перерахувала топ-6 речей, які не потрібно робити після прийому їжі.