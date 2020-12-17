Топ-3 зігріваючих продукти для схуднення: експерт поділилася списком

Зайва вага – завжди ознака накопичення холоду. Щоб його зменшити в раціоні обов'язково повинні бути теплі, зігріваючі за властивостями продукти (а не фрукти, смузі і соки, як це зараз модно, тому що вони холодні за властивостями). Саме вони допоможуть розтопити жир, стверджує на своїй сторінці в Instagram фахівець з правильного харчування і м'якого детоксу Валентина Івушкіна.

Експерт назвала топ-3 продукти, які мають зігріваючі властивості і одночасно допомагають боротися із зайвими кіло.

1.Баранина

Цей вид м'яса дуже добре плавить холодний накопичений слиз і допомагає скинути вагу. Нежирна баранина легко засвоюється, м'яко зігріває, ідеально підходить для харчування взимку в холодному кліматі.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як їсти?

Краще у вигляді кісткового бульйону

Можна запікати з овочами

Ні в якому разі не вживайте в години Жовчі (обідній час), інакше можна розладнати жар і активізувати запальні процеси

2.Риба

Нежирна риба (тріска, навага, минтай, окунь, щука, судак та ін). У східній медицині кажуть, що найкраща риба для схуднення – та, що швидко рухається. Саме вона допомагає розворушити зайвий слиз, поліпшити обмін речовин і травлення.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як їсти?

Запікайте або тушкуйте з овочами/легкими крупами

Варіть бульйони

Це незвично, але рибу можна їсти на сніданок – в години Слизу (з 7 до 11 ранку).

Схудненню заважає солона і копчена риба довгого зберігання

3.Імбир

Пригадайте, яка буває реакція організму на гостру їжу: слиз починає текти з носа і горла. Для схуднення нам потрібен саме такий ефект! Але м'який, що не провокує дискомфорт. Нам потрібно, щоб зайвий слиз покинув організм шляхом зігрівання, розплавлення. Це найкращий спосіб, що впливає безпосередньо на причину зайвої ваги.



Рецепт імбирного чаю: невеликий шматочок свіжого імбиру (1-2 см) натріть на тертці, залийте склянкою води і прокип'ятіть протягом 5 хвилин. Випийте перед сніданком або перед вечерею.

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