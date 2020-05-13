Топ-3 кроки до стрункості під час домашнього схуднення: чек-лист експерта

Здавалося б, так багато інформації про ЗСЖ, про правильне харчування і тренуваннях, але все одно щось йде не так — постійні приводи дозволити собі зайвого ніяк не закінчується, а ідея схуднути відкладається від понеділка до понеділка... І от зараз ми в самоізоляції. І приводів для застілля стало менше, але щось знову не так: то годую, то готую, то за компанію перекушую... Як розірвати це порочне коло розповіла нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала кращу крупу для стрункості. Тепер вона дала в Instagram поради по домашньому схудненню.

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Що ж це виходить, ми зовсім не знаємо? Нам здається, що причина зайвої ваги в одному, а насправді зовсім в іншому. Давайте обговоримо, як в нинішніх реаліях допомогти собі і почати знижувати вагу!

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1. Почнемо з того, що познайомимося з собою істинними і постараємося все ж почати усвідомлювати справжні причини прийому їжі. Перш ніж підійти до холодильника, задаємо собі питання: чи насправді я голодна, або мені хочеться урізноманітнити день, перепочити? Чи годую дітей і заодно сама співаємо? Або щось ще? Які причини прийому їжі у вас є? Почніть їсти тільки, якщо відчуваєте голод.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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2. Щоб утримати себе від спокус їсти зайве без голоду, приберіть всю їжу, яка стоїть на видному місці. Зазвичай на столах стоять цукерки, горішки, фрукти. Ось це все прибираємо в шафи і холодильники. Тому що чим частіше нам їжа потрапляє на очі, тим частіше ми про неї згадуємо, тим частіше закидаємо в рот навіть не думаючи, а просто за звичкою. Пора включати усвідомлене харчування. Тим більше, що як тільки ми починаємо їсти усвідомлено, так вага відразу і починає знижуватися.

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3. Багато хто з нас зіткнулися в самоізоляції з одноманітністю, а їжа може стати одним із способів розбавити її. Тому давайте ранок будемо починати з того, що ставимо план цікавих і корисних завдань на день. Коли у нас день розписаний, то більше шансів, що голова буде зайнята корисними думками, а не їжею без голоду. В результаті — день прожитий з користю, забули про їжу, а вага знижується.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Отже, всього 3 маленьких ради допоможуть вам схуднути навіть в умовах самоізоляції:

- Їжа з голоду,

- Страви з очей геть,

- План на день!

Раніше дієтолог Єва Шишова розповіла, куди йде жир під час схуднення і як це пов'язано з кількістю вживаної рідини.