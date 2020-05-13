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Топ-3 кроки до стрункості під час домашнього схуднення: чек-лист експерта

Lite » Їжа 13.05.2020 - 08:37
Топ-3 кроки до стрункості під час домашнього схуднення: чек-лист експерта
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нутриціолог розповіла, як схуднути на карантині

Здавалося б, так багато інформації про ЗСЖ, про правильне харчування і тренуваннях, але все одно щось йде не так — постійні приводи дозволити собі зайвого ніяк не закінчується, а ідея схуднути відкладається від понеділка до понеділка... І от зараз ми в самоізоляції. І приводів для застілля стало менше, але щось знову не так: то годую, то готую, то за компанію перекушую... Як розірвати це порочне коло розповіла нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала кращу крупу для стрункості. Тепер вона дала в Instagram поради по домашньому схудненню.

Що ж це виходить, ми зовсім не знаємо? Нам здається, що причина зайвої ваги в одному, а насправді зовсім в іншому. Давайте обговоримо, як в нинішніх реаліях допомогти собі і почати знижувати вагу!

1. Почнемо з того, що познайомимося з собою істинними і постараємося все ж почати усвідомлювати справжні причини прийому їжі. Перш ніж підійти до холодильника, задаємо собі питання: чи насправді я голодна, або мені хочеться урізноманітнити день, перепочити? Чи годую дітей і заодно сама співаємо? Або щось ще? Які причини прийому їжі у вас є? Почніть їсти тільки, якщо відчуваєте голод.

Топ-3 кроки до стрункості під час домашнього схуднення: чек-лист експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)


2. Щоб утримати себе від спокус їсти зайве без голоду, приберіть всю їжу, яка стоїть на видному місці. Зазвичай на столах стоять цукерки, горішки, фрукти. Ось це все прибираємо в шафи і холодильники. Тому що чим частіше нам їжа потрапляє на очі, тим частіше ми про неї згадуємо, тим частіше закидаємо в рот навіть не думаючи, а просто за звичкою. Пора включати усвідомлене харчування. Тим більше, що як тільки ми починаємо їсти усвідомлено, так вага відразу і починає знижуватися.

3. Багато хто з нас зіткнулися в самоізоляції з одноманітністю, а їжа може стати одним із способів розбавити її. Тому давайте ранок будемо починати з того, що ставимо план цікавих і корисних завдань на день. Коли у нас день розписаний, то більше шансів, що голова буде зайнята корисними думками, а не їжею без голоду. В результаті — день прожитий з користю, забули про їжу, а вага знижується.

Топ-3 кроки до стрункості під час домашнього схуднення: чек-лист експерта
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Отже, всього 3 маленьких ради допоможуть вам схуднути навіть в умовах самоізоляції:
- Їжа з голоду,
- Страви з очей геть,
- План на день!

Раніше дієтолог Єва Шишова розповіла, куди йде жир під час схуднення і як це пов'язано з кількістю вживаної рідини.

Теги Новини України схудненнядієтолог
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