Топ-3 міфу про питну воду: дієтолог спростувала головні помилки

Стільки міфів не ходить навколо продуктів, скільки навколо води. Часто зустрічаються помилкові судження, здатні повністю заплутати тих, хто має намір правильно харчується і стежить за режимом, у тому числі питним. Топ-3 головних міфів про воду розвінчала дієтолог Єва Шишова, яка раніше розкрила зв'язок між вибором одягу і схудненням. Тепер же на Instagram-сторінці вона спростувала популярні помилкові судження про питний режим.

Розберемо 3 головних питання:

Скільки пити?

Коли пити?

Чи можна запивати їжу?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Скільки пити

Існує норма 30 мл на 1 кг ваги. Ця норма розроблена для лежачих хворих, які не можуть повідомити про бажання пити. І багато людей, від незнання, застосовують її до себе.

Пийте, скільки хочете, але мінімум 2-2,5 літра на добу рідини (сюди можна віднести мінеральну воду, сік, все "сирі/некипяченые" напої, але краще, щоб це була саме вода) - саме стільки рідини виділяє наш організм на добу через різні рідинні середовища. Бажано, щоб це була сира вода.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо вам важко випивати таку кількість, то нехай це буде 1 л чистої сирої води, а все інше інші рідини і поступово збільшуйте кількість води. На півсклянки раз в 2 дні.

Коли пити

Коли хочете. Саме так і ніяк інакше. Хочете перед сном, хочете вночі. Запам'ятайте: якщо ви хочете пити – треба пити. Організм сам знає, на які потреби потрібно вода і дає вам сигнал. Слухайте свій організм в першу чергу! А потім вже всі інші рекомендації.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Можна запивати?

Так. Є думка, що вода розбавляє шлунковий сік, ускладнює травлення і т. д. Але перетравлювати сухої харчової грудку, набагато складніше, ніж використовувати розбавлений водою шлунковий сік. Та й смішно це, бо щоб хоч трохи розбавити шлунковий сік, потрібно випити відро.

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