Топ-10 здорових звичок для схуднення: корисний чек-лист дієтолога

Вироблення здорових звичок – це систематичний процес, який вимагає сили волі, бажання і готовності працювати над собою. Впровадивши корисні навички в життя, вони стануть частиною повсякденних звичних ритуалів і допоможуть зберегти стрункість без дієт і стресу. Дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше дала "шкідливі" поради котрі худнуть, назвала в Instagram топ-10 корисних звичок для стрункої фігури.

Експерт перерахувала ритуали, які допоможуть котрі худнуть придбати нові корисні навички.

Їмо 5 порцій овочів і фруктів на день. 1 порція = ваш кулак. Наприклад, до сніданку додаємо банан, на перекус овочевий салат (1 помідор, 2 огірка), до обіду тушковані овочі, до полуденка яблуко, на вечерю додаємо зелень. Легко? Дуже!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Частіше думати про воду і робити її доступною. Зауважте, не пити 2 літри води, а просто ставити воду на робочий стіл, брати в машину, завжди замовляти в кафе і віддавати перевагу солодким напоям воду. Можна з лимоном, просто так смачніше.

Їмо без гаджетів і телевізора. Ви здивуєтеся, наскільки усвідомленим стане ваше харчування.

Зробіть 1 вегетаріанський день в тиждень. Це допоможе урізноманітнити ваш раціон і збалансувати його за вмістом рослинного білка.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Приберіть все солодке з дому. І приготуйте самі! Можна з дітьми. Контролюйте самі кількість доданого цукру.

Щодня гуляємо 30 хв, якщо це можливо в вашому місті або використовуємо домашні відео-тренування. Адже це не складно?

За годину перед сном прибираємо всі гаджети і не дивимося телевізор. Можна почитати, погуляти. Повірте, так ваш сон буде в сто разів краще!

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