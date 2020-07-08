Топ-10 варіантів смачних та корисних сніданків на кожен день: рецепти діетолога

Корисний перший прийом їжі вранці - запорука продуктивного дня, тому його треба зробити максимально здоровим, збалансованим і смачним. Топ-10 варіантів саме такого сніданку запропонувала на сторінці в Instagram дієтолог Єва Шишова.

Варіантів урізноманітнити ранковий прийом їжі не так мало, головне - бажання. Топ-10 варіантів смачних і швидких пп-сніданків на кожен день:

Яєчня / омлет + овочі, гриби, курка, сир (все підходяще, що знайдете в холодильнику).

Будь-яка каша (вівсяна, рисова, гречана, пшоняна) на молоці або воді, або ж 50/50. Сюди ж можна додати будь-які фрукти і ягоди, а так само горіхи, сухофрукти, мед.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Бутерброди: хліб цільнозерновий / хлібці + куряча грудка (можливо копчена) / яловичина / яйця + сир (легкий / сирний) + помідор / огірок / авокадо / зелень.

ПП-рол: все той же, що і в попередньому пункті, тільки в лаваші (можна звичайний вірменський тонкий).

Вівсяномлинець (вівсяні пластівці, яйця, молоко) + начинка: сир, банан, ягоди, кому що подобається.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сир з фруктами / ягодами. Можна додати цукрозамінник і натуральний йогурт.

Гранола + молоко / кефір / йогурт.

Коктейль: молоко / кефір / йогурт + сир + банан + вівсянка (можна будь-які фрукти, але без сиру і вівсянки можете не наїстися).

Жменя горіхів і сухофруктів

Протеїновий батончик

Нагадаємо, що раніше дієтолог Лора Філіппова розкрила всю правду про вживання молочки.