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Топ-10 продуктів, що знижують тягу до солодкого: шпаргалка від нутриціолога

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Експерт перерахувала овочі, які допоможуть впоратися з тягою до солодощів

Тяга до солодкого стає для багатьох тих, що худнуть справжньою проблемою, адже відмовитися від смачної і калорійної, але такої апетитной "забороненої продукції" не так вже й просто. Для того, щоб перехитрити організм, є ряд прийомів, один з яких – правильний раціон. Нутриціолог Ганна Нікольська, яка раніше розповіла про фрукти-антиоксиданти для холодного періоду, назвала в Instagram топ-10 продуктів, які допоможуть побороти потяг до солодкого.

Часто причина тяги до "забороненої" їжі у вигляді цукерок, печива, тортиків, шоколадок, фастфуду та іншого дуже проста - ви просто не добираєте частину важливих нутрієнтів зі свого базового раціону.

Експерт навела список з 10 продуктів для регулярного вживання, і незабаром, дивлячись на черговий смаколик, ви будете думати "навіщо я раніше все це їла!"

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ці продукти допоможуть зробити раціон повноцінним і не зриватися на смачненьке. Ось вони:

  • насіння гарбуза
  • зелена сочевиця
  • червоний перець
  • брокколі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • чорна смородина
  • кориця
  • корінь імбиру
  • зелень петрушки
  • квашена капуста
  • кунжут

Також нутриціолог навчила правильно підраховувати, скільки калорій вам потрібно протягом дня. Обчислюємо мінімальна кількість калорій, яке необхідно для підтримки нормальної життєдіяльності. Це буде наш "основний обмін".
А = вага кг * 9.99
В = зріст в см * 6.25
З = вік в роках * 4.92
Основний обмін = А + В - С
Після жінки з ОО віднімають 161, а чоловіки додають 5.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Робимо поправку на рівень фізичної активності. Множимо ОО на:

  • 1.2 - якщо у вас сидячий спосіб життя і немає спорту
  • 1.5 - спорту немає, але багато пішої ходьби і домашніх справ
  • 1.6 - багато рухаєтеся по роботі або спорт 3 години на тиждень
  • 1.8 - багато активності на роботі і багато спорту
  • 1.9 та вище - спортсмени.

Ви можете зробити розрахунок для поточної і бажаної ваги. Якщо ліньки морочитися - в середньому жінці треба приблизно 2000 калорій, а чоловікові - 2500.

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