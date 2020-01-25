Топ-10 продуктів, що знижують тягу до солодкого: шпаргалка від нутриціолога

Тяга до солодкого стає для багатьох тих, що худнуть справжньою проблемою, адже відмовитися від смачної і калорійної, але такої апетитной "забороненої продукції" не так вже й просто. Для того, щоб перехитрити організм, є ряд прийомів, один з яких – правильний раціон. Нутриціолог Ганна Нікольська, яка раніше розповіла про фрукти-антиоксиданти для холодного періоду, назвала в Instagram топ-10 продуктів, які допоможуть побороти потяг до солодкого.

Часто причина тяги до "забороненої" їжі у вигляді цукерок, печива, тортиків, шоколадок, фастфуду та іншого дуже проста - ви просто не добираєте частину важливих нутрієнтів зі свого базового раціону.



Експерт навела список з 10 продуктів для регулярного вживання, і незабаром, дивлячись на черговий смаколик, ви будете думати "навіщо я раніше все це їла!"

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ці продукти допоможуть зробити раціон повноцінним і не зриватися на смачненьке. Ось вони:

насіння гарбуза

зелена сочевиця

червоний перець

брокколі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

чорна смородина

кориця

корінь імбиру

зелень петрушки

квашена капуста

кунжут

Також нутриціолог навчила правильно підраховувати, скільки калорій вам потрібно протягом дня. Обчислюємо мінімальна кількість калорій, яке необхідно для підтримки нормальної життєдіяльності. Це буде наш "основний обмін".

А = вага кг * 9.99

В = зріст в см * 6.25

З = вік в роках * 4.92

Основний обмін = А + В - С

Після жінки з ОО віднімають 161, а чоловіки додають 5.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Робимо поправку на рівень фізичної активності. Множимо ОО на:

1.2 - якщо у вас сидячий спосіб життя і немає спорту

1.5 - спорту немає, але багато пішої ходьби і домашніх справ

1.6 - багато рухаєтеся по роботі або спорт 3 години на тиждень

1.8 - багато активності на роботі і багато спорту

1.9 та вище - спортсмени.

Ви можете зробити розрахунок для поточної і бажаної ваги. Якщо ліньки морочитися - в середньому жінці треба приблизно 2000 калорій, а чоловікові - 2500.

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