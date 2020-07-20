Топ-10 головних помилок тих, хто худне: дієтолог назвала перелік

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт озвучила головні помилки тих, хто хоче схуднути

Процес схуднення – завдання непросте і не швидке, тому ті, хто твердо вирішив скинути вагу часто роблять помилки, які коштують їм бажаного результату. Про упущення під час схуднення розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Альбіна Комісарова.

Експерт озвучила топ-10 найпоширеніших помилок тих, хто худне, які шукають легкі шляхи або закривають очі важливі складові комплексного підходу.

Створювати помилкові заборони із продуктів та обмежувати різноманітність раціону (на банани, хліб, молоко і тд).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пити 8 склянок води/2 літра обов'язково, тому що "так треба", насправді – ні.

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Худнути за рахунок часових рамок: не їсти після 6, не їсти 18 годин і тд. Це метод, але не найкращий.

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Вважати, що в продуктах немає належної кількості вітамінів і мінералів і обов'язково пити БАДи та інші добавки.

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Засмучуватися, коли не втратив 10 кг в місяць. Ставте собі реальні цілі! 3-4 кг в місяць - відмінний результат.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Шукати чарівну дієту, яка буде створена саме для вас. Це не працює, тільки здорове харчування і фізична активність. А це майже ідентично для всіх.

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Не дозволяти собі слабкості. Навіщо потрібен перфекціонізм в цій справі? Шматочок шоколадки або кава з вершками не зроблять вас товстої. Пам'ятайте, навіть цукор дозволений в розмірі 5-10% від раціону.

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Ділити продукти на корисні і шкідливі. Немає продуктів, від яких ми товстіємо, є переїдання. А то ми вершкового масла боїмося, а цілий авокадо в день - це корисно.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Шукати секрети, які допоможуть схуднути. Огірки з помідорами не поєднувати, горіхи замочувати, білки тварини з рослинними не можна. Немає таких правил. Здорове харчування це дуже просто!

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Сподіватися тільки на спорт або препарат/эндосферу і тд. 80% успіху завжди залежить від харчування. Пам'ятайте про це!

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