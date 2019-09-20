Що таке чітміл і чому він потрібен тим, хто худне: дієтолог дала пояснення

Варто пам'ятати, що правильне харчування, дієти - це гнучкі інструменти досягнення мети, саме тому варто іноді дозволяти собі деякі харчові вольності, аби уникнути зривів і переїдання. Ніхто не може витримати суворий раціон, дієту і вічні обмеження протягом усього життя. Як з цим впоратися? Про те, як правильно робити харчове розвантаження (чітміл/чітінг) розповіла в Instagram дієтолог Ольга Усенко, яка перерахувала наслідки жорстких дієт.

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Ця методика потрібна, якщо ви сидите на певному раціоні довгий час, тому, щоб уникнути непередбачених зривів, ми робимо таке розвантаження.

Чітінг/чітміл - це система, при якій ти вживаєш щось "бажане" за певний один прийом їжі. Таким чином, ми не хочемо цього в інші моменти і знаємо, що скоро буде можна. А ще це обман для організму, адже з часом він звикає до раціону і може запідозрити, що ми недоїдаємо, щоб худнути, а з допомогою чітміла ми йому показуємо, що все добре і можна худнути далі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Читмил/чітінг потрібно робити правильно:

під час прийому смачної їжі ми не рахуємо калорії і не зациклюємося на складі, але не забуваємо про кількість - це не повинно бути 2 кг їжі

чітміл - це один прийом їжі, всі інші прийоми за планом, не голодуємо

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

найкраще робити такий прийом ввечері: і приводів більше, і зручніше

можна робити чітміл, коли є заплановане заходи

на ранок після такого харчування може бути набряк, тому зважується через 2-3 дні

не варто захоплюватися чітмілом, бажано робити не частіше разу на тиждень, але іноді можна і 2 рази в тиждень, але не підряд, а з проміжком 2-3 дні

тренування в день чітміла не скасовуємо і ходимо, ходимо, ходимо - 10000 кроків мінімум

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина навчила обчислювати індивідуальну швидкість схуднення.