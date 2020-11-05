Табу на вуглеводи і молочку: дієтолог розвіяла міфи про вечерю і назвала ідеальні варіанти

Про вечерю стільки міфів, що більшість вважає за краще взагалі відмовлятися від вечері, що в корені неправильно. Про те, як повинен виглядати останній за день прийом їжі розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Альбіна Комісарова.

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Вечеряти можна і потрібно - це один з основних прийомів їжі, він забезпечує нас енергією на майбутній вечір, ми не стаємо в ночі до холодильника і не вмираємо від голоду вранці.

На вечерю має припадати приблизно 15-20% від раціону. Але це не якась догма, може бути по-різному.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вуглеводи на вечерю можна. Є невелике дослідження, де одна група людей вечеряла з вуглеводами, а інша без, при цьому калорійність раціону була однакова. Різниці в схудненні не було.

А великих досліджень на цю тему немає, тому що не роблять дослідження на те, що легко підтвердити базовими знаннями з фізики та біології: якщо ми витрачаємо більше, ніж споживаємо, то будемо худнути. При чому тут вуглеводи на вечерю?

А чому тоді ж ми худнемо, якщо вечеряємо салатом з курячою грудкою або не вечеряємо взагалі? Тому що позбавляємо себе певної кількості калорій і створюємо дефіцит. Ніякої магії, знову фізика.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вечеря може бути в будь-який час, ми рекомендуємо зробити останній прийом їжі за 3 години до сну виключно тому, що вночі організм витрачає енергію на перетравлення їжі, а не на ваше відновлення, що не є добре. З схудненням це не пов'язано.

Сир або кефір на вечерю. Не можна тому що: (вставити потрібне) заливає, підвищується інсулін, блокується вироблення гормонів. Що тільки не придумають! Скоро буде жити страшно! Їжте те, що вам хочеться, все це лише міфи, не підтверджені жодними достовірними даними.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ідеальна вечеря: за методом тарілки: 1/2 овочі або фрукти, 1/4 білкова їжа, 1/4 складні вуглеводи. Наприклад:

риба з рисом і тушковані овочі канапку з індичкою і овочевий салат паста з овочами і сиром

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