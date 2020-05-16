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Ситість і енергія: дієтолог назвала правила ідеального сніданку

Lite » Їжа 16.05.2020 - 08:37
Ситість і енергія: дієтолог назвала правила ідеального сніданку
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, яким повинен бути перший прийом їжі для продуктивного дня

Про те, що снідати все ж необхідно для здоров'я і гарного самопочуття, говорив уже не один експерт у сфері схуднення і правильного харчування. Але яким повинен бути перший прийом їжі, щоб наповнити вас енергією і дати ситість на кілька годин, при цьому не нашкодивши фігурі? Дієтолог Лора Філіппова, яка раніше розповіла, чи можна схуднути без дієт, тільки працюючи в спортзалі, дала в Instagram практичні поради на цю тему.

Правила ідеального сніданку:

1. Снідати ідеально протягом години після пробудження.

Оптимальний час для сніданку з 7 до 9 ранку. Думку багатьох лікарів – "не поснідав вчасно, пропустив сніданок!". А значить і "не розбудив" обмін речовин.

2. Сніданок повинен бути такий, щоб ви отримували ситість на 3-4 години.

Не наїдаєтеся кашею? Це тому, що ваш прийом їжі не збалансований! Додайте до каші корисні жири (насіння, горіхи, олія, авокадо...) і легкий білок (яйце, сир, птицю або рибу), овочі, фрукти, ягоди – і ви відчуєте зовсім інший ефект! Буде і приплив енергії, і насичення.

Ситість і енергія: дієтолог назвала правила ідеального сніданку
Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Кава – не варіант для сніданку!

Його не можна пити на голодний шлунок. Після сніданку, хвилин через 20-30 – будь ласка, насолоджуйтеся!

Ситість і енергія: дієтолог назвала правила ідеального сніданку

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, нутриціолог Ганна Мотіна поділилася дієвими лайфхаками, які допоможуть залишатися у формі любителям шашликів.

Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України здоровое питаниедієтологзавтрак
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