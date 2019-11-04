Сухофрукти при схудненні: дієтолог поділилася цінними порадами

В зимовий період, коли свіжі місцеві ягоди і фрукти недоступні і побалувати себе можна лише привозними варіантами, пора звернути увагу на сухофрукти. Але щоб вони принесли лише користь і не нашкодили фігурі і здоров'ю, слід врахувати важливі нюанси при виборі. Яким сухофруктам віддати перевагу і яку кількість продукту варто включити в раціон, розповіла дієтолог Ольга Усенко, яка раніше представила програму-мінімум для бажаючих бути у формі. Корисні поради вона опублікувала на сторінці в Instagram.

Сухофрукти - актуальна тема особливо в моменти обмеженої кількості фруктів і відмінний варіант перекусу, якщо в міру і правильно їх вибирати.

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Перед тим, як купити сухофрукти, потрібно дізнатися чи вимочувались вони в чому-небудь, адже їх могли помістити в цукровий сироп і тоді весь сенс втрачається, а зайві калорії забезпечені.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як не нарватися на сухофрукти в сиропі?

Треба купувати ті варіанти, які НЕ БЛИЩАТЬ на прилавку і які "НЕ ГАРНІ". Під "некрасивими" мається на увазі зморщені і матового кольору. Матова курага, матові фініки, матовий чорнослив будуть для нас прийнятніше.

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В день ми їмо не більше 50 гр. такої категорії продуктів. І тоді (у цей же день, коли були сухофрукти) ми повинні обмежити фрукти. Можна, звичайно, і змішувати - трохи того і трохи того, але це складніше для сприйняття. Наприклад: брати 150 гр. фруктів/ягід і 25 гр. сухофруктів.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яким сухофруктам віддати перевагу:

фініки

курага

родзинки

чорнослив

яблука

груша

Перед покупкою уточнюйте усі нюанси у продавця і вибирайте перевірені точки, де вам скажуть правду.

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