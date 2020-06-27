Їсти все і стрункішати: дієтолог поділилася меню популярної кето-дієти

Експерт навела приклад меню для тих, хто худне при кето-дієті
Сніданок з бекону, яйця, зелені і чашка кави з топленим маслом? Чому б і ні, навіть, якщо ви худнете! А як же зайву вагу і корекція цифри на вагах? Але це і є раціон харчування при кетогенній дієті, яка користується не меншою популярністю, ніж інтервальне голодування. Дієтолог Ольга Безугла розповіла про меню при кето-дієті і склала список дозволених продуктів.
насправді кето-дієта (кетогенна дієта)– крім обмежень у споживанні вуглеводів, не має обмежень. Якщо в двох словах, то: кетогенна дієта імітує ефект голодування, змушуючи тим самим організм виробляти кетони і спалювати власний жир, замість вуглеводів. Тому в кетогенном раціоні ми їмо мало вуглеводів, зате більше жиру, звідси і відсутність голоду на кето-дієті.
Отже, в залежності від кето пропорції використовуваної Вами важливо перше час моніторити співвідношення і кількість вуглеводів, і жирів.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
⠀Список продуктів для кето-дієти:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
У цілому список досить простий, важливо лише вірно все скомпонувати і одержати грамотне кето.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Раніше дієтолог Наталія Макієнко назвала топ-5 правил літнього детоксу в домашніх умовах.
Автор: Lite