Їсти все і стрункішати: дієтолог поділилася меню популярної кето-дієти

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт навела приклад меню для тих, хто худне при кето-дієті

Сніданок з бекону, яйця, зелені і чашка кави з топленим маслом? Чому б і ні, навіть, якщо ви худнете! А як же зайву вагу і корекція цифри на вагах? Але це і є раціон харчування при кетогенній дієті, яка користується не меншою популярністю, ніж інтервальне голодування. Дієтолог Ольга Безугла розповіла про меню при кето-дієті і склала список дозволених продуктів.

насправді кето-дієта (кетогенна дієта)– крім обмежень у споживанні вуглеводів, не має обмежень. Якщо в двох словах, то: кетогенна дієта імітує ефект голодування, змушуючи тим самим організм виробляти кетони і спалювати власний жир, замість вуглеводів. Тому в кетогенном раціоні ми їмо мало вуглеводів, зате більше жиру, звідси і відсутність голоду на кето-дієті.

Отже, в залежності від кето пропорції використовуваної Вами важливо перше час моніторити співвідношення і кількість вуглеводів, і жирів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

⠀Список продуктів для кето-дієти:

Вода

Білок : м'ясо, риба, птиця, субпродукти, морепродукти, яйця, м'ясні і рибні консерви (але вивчаємо склад ), кисломолочні продукти допустимі, але іноді в пероид кетоадаптации можуть бути виключені з раціону, гриби та бобові (нут/ маш/ сочевиця) теж обережно в період адаптації!

: м'ясо, риба, птиця, субпродукти, морепродукти, яйця, м'ясні і рибні консерви (але вивчаємо склад ), кисломолочні продукти допустимі, але іноді в пероид кетоадаптации можуть бути виключені з раціону, гриби та бобові (нут/ маш/ сочевиця) теж обережно в період адаптації! Вуглеводи: салатні листя, темно-зеленолисті листові (кейл, шпинат, мангольд, бурякова гичка, рукола), селера, білокачанна капуста, цвітна капуста, брюссельська капуста, брокколі, спаржа, перець, петрушка, кріп, огірки, не крохмалисті помідори (черрі, наприклад), зелена цибуля, редиска, авокадо, оливки, цукіні, ферментовані овочі без цукру (кімчі, квашена капуста, солоні або малосольні огірки) Допускається вживання ягід: чорниці, малина, ожина згідно пропорції БЖУ.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Жири: кокосове масло, кокосове молоко і вершки, вершкове і топлене масло, жирні вершки, оливкова олія, олія авокадо, лляна олія, кунжутна олія, мигдальна олія, олія авокадо, олія макадамії, жирні соуси тільки домашнього приготування, горіхи і насіння льону, кунжуту або гарбузове насіння і авокадо.

кокосове масло, кокосове молоко і вершки, вершкове і топлене масло, жирні вершки, оливкова олія, олія авокадо, лляна олія, кунжутна олія, мигдальна олія, олія авокадо, олія макадамії, жирні соуси тільки домашнього приготування, горіхи і насіння льону, кунжуту або гарбузове насіння і авокадо. Напої: вода, мінеральна вода, чай і кава без цукру, чай і каву з маслом або жирним кокосовим молоком (бронекофе і бронечай).

У цілому список досить простий, важливо лише вірно все скомпонувати і одержати грамотне кето.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Раніше дієтолог Наталія Макієнко назвала топ-5 правил літнього детоксу в домашніх умовах.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite