Для пристрасті і романтики: дієтолог запропонувала список продуктів-афродизіаків

Підігріти пристрасть і взаємне тяжіння можна з допомогою грамотного меню! Це зовсім не жарт, адже деякі продукти здатні в рази посилити чуттєвість і загострити відчуття. Дієтолог Наталія Самойленко, яка раніше поділилася ефективним методом усунення набряків, розповіла в Instagram про продукти, що розпалюють пристрасть.

Як тільки в стародавні часи не мудрували і що тільки не їли, щоб посилити романтичні почуття! На щастя, зараз не потрібно поїдати пироги з пташиними головами та збирати кров кажанів, досить зберегти цей список продуктів:

Полуниця;

Шоколад;

Червона ікра;

Фуа-гра;

Трюфель;

Артишок. Стародавні греки вважали, що артишок допоможе зачати хлопчика;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

Продукти, що містять Омега 3 — авокадо і лосось;

Спеції. Не бійтеся приправити їжу куркумою або додати розмарин;

Устриці. Ходили чутки, що Казанова з'їдав на сніданок 50 устриць. А за однією з легенд, богиня кохання Афродіта виникла раковини. З тих пір молюски вважаються священними, а перли — магічним дорогоцінним каменем, що допомагає в коханні.

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В особливий день дозвольте собі вранці трохи чорного шоколаду, а ввечері — устриці з келихом сухого вина. На цьому алкоголю і вистачить — це анафродізіак і в надлишку він уб'є всю пристрасть.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До анафродизіаків також відносяться тютюн, соя і лакриця. М'ята, замінники цукру, чіпси та газовані напої хоч і не володіють такими сильними анти-романтичними якостями, але від них перед пристрасним побаченням краще утриматися.

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