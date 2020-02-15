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Для пристрасті і романтики: дієтолог запропонувала список продуктів-афродизіаків

Lite » Їжа 15.02.2020 - 08:37
Для пристрасті і романтики: дієтолог запропонувала список продуктів-афродизіаків
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, на що варто налягати на романтичному побаченні

Підігріти пристрасть і взаємне тяжіння можна з допомогою грамотного меню! Це зовсім не жарт, адже деякі продукти здатні в рази посилити чуттєвість і загострити відчуття. Дієтолог Наталія Самойленко, яка раніше поділилася ефективним методом усунення набряків, розповіла в Instagram про продукти, що розпалюють пристрасть.

Як тільки в стародавні часи не мудрували і що тільки не їли, щоб посилити романтичні почуття! На щастя, зараз не потрібно поїдати пироги з пташиними головами та збирати кров кажанів, досить зберегти цей список продуктів:

  • Полуниця;
  • Шоколад;
  • Червона ікра;
  • Фуа-гра;
  • Трюфель;
  • Артишок. Стародавні греки вважали, що артишок допоможе зачати хлопчика;

Для пристрасті і романтики: дієтолог запропонувала список продуктів-афродизіаків

Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

  • Продукти, що містять Омега 3 — авокадо і лосось;
  • Спеції. Не бійтеся приправити їжу куркумою або додати розмарин;
  • Устриці. Ходили чутки, що Казанова з'їдав на сніданок 50 устриць. А за однією з легенд, богиня кохання Афродіта виникла раковини. З тих пір молюски вважаються священними, а перли — магічним дорогоцінним каменем, що допомагає в коханні.

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В особливий день дозвольте собі вранці трохи чорного шоколаду, а ввечері — устриці з келихом сухого вина. На цьому алкоголю і вистачить — це анафродізіак і в надлишку він уб'є всю пристрасть.

Для пристрасті і романтики: дієтолог запропонувала список продуктів-афродизіаків
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До анафродизіаків також відносяться тютюн, соя і лакриця. М'ята, замінники цукру, чіпси та газовані напої хоч і не володіють такими сильними анти-романтичними якостями, але від них перед пристрасним побаченням краще утриматися.

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