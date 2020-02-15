Для пристрасті і романтики: дієтолог запропонувала список продуктів-афродизіаків

Експерт розповіла, на що варто налягати на романтичному побаченні
Підігріти пристрасть і взаємне тяжіння можна з допомогою грамотного меню! Це зовсім не жарт, адже деякі продукти здатні в рази посилити чуттєвість і загострити відчуття. Дієтолог Наталія Самойленко, яка раніше поділилася ефективним методом усунення набряків, розповіла в Instagram про продукти, що розпалюють пристрасть.
Як тільки в стародавні часи не мудрували і що тільки не їли, щоб посилити романтичні почуття! На щастя, зараз не потрібно поїдати пироги з пташиними головами та збирати кров кажанів, досить зберегти цей список продуктів:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀
Чому ми не можемо відмовитися від солодкого і що з цим робити: відповідь дієтолога
В особливий день дозвольте собі вранці трохи чорного шоколаду, а ввечері — устриці з келихом сухого вина. На цьому алкоголю і вистачить — це анафродізіак і в надлишку він уб'є всю пристрасть.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
До анафродизіаків також відносяться тютюн, соя і лакриця. М'ята, замінники цукру, чіпси та газовані напої хоч і не володіють такими сильними анти-романтичними якостями, але від них перед пристрасним побаченням краще утриматися.
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